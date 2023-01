La Russie risque de provoquer la fuite des travailleurs informatiques du nouvel an avec la loi sur le travail à distance

Ayant des emplois relativement transférables, les travailleurs en informatique figuraient en bonne place parmi les nombreux Russes qui ont fui après que Moscou a envoyé son armée en Ukraine le 24 février et les centaines de milliers qui ont suivi lorsqu'un rappel militaire a commencé en septembre.

Le gouvernement estime que 100 000 spécialistes en TI travaillent actuellement pour des entreprises russes à l'étranger.

Aujourd'hui, une législation est évoquée pour le début de l'année prochaine qui pourrait interdire le travail à distance pour certaines professions.

Des parlementaires belliqueux, craignant que davantage de professionnels russes de l'informatique ne se retrouvent à travailler dans des pays de l'OTAN et ne partagent par inadvertance des informations sensibles en matière de sécurité, ont proposé d'interdire à certains spécialistes de l'informatique de quitter la Russie.

Mais le ministère du Numérique a déclaré en décembre qu'une interdiction totale pourrait rendre les entreprises informatiques russes moins efficaces, et donc moins compétitives : "Au final, celui qui pourra attirer le personnel le plus talentueux, y compris celui de l'étranger, gagnera."

NÉGOCIER AVEC DES TERRORISTES

Si de nombreux jeunes Russes désabusés sont partis dans des pays comme la Lettonie, la Géorgie ou l'Arménie où la langue russe est largement parlée, plusieurs ont fait un plus grand saut - en Argentine.

L'informaticien Roman Tulnov, 36 ans, a déclaré qu'il n'envisageait en aucun cas de retourner en Russie.

"Je voulais partir depuis un certain temps. Le 24 février, tout est devenu clair. J'ai compris qu'il n'y avait plus de vie en Russie", a-t-il déclaré, attribuant notamment à la mobilisation la possibilité de travailler dans six fuseaux horaires différents tout en conservant son emploi.

"Avant la mobilisation, personne ne pensait à donner le feu vert pour que les gens partent vers on ne sait où".

Viatcheslav Volodine, le puissant président de la chambre basse du parlement russe ou Douma d'État, a déclaré qu'il souhaitait voir une imposition plus élevée pour les travailleurs qui ont déménagé à l'étranger.

Yulia, 26 ans, conceptrice de produits, estime qu'un quart de son équipe préférerait démissionner plutôt que de retourner en Russie sous la contrainte.

"Un tel choix non alternatif, c'est un peu comme négocier avec des terroristes : 'Revenez ou nous rendrons votre travail impossible, et pour votre entreprise et vos employés'", a-t-elle déclaré.

Certains Russes expatriés pourraient également être dissuadés de payer des impôts tout simplement. L'impôt sur le revenu des particuliers de 13 % est déduit automatiquement des employés qui sont résidents, mais ceux qui travaillent pour des sociétés basées en Russie depuis l'étranger sont laissés à eux-mêmes.

Le joueur professionnel de poker en ligne Sasha, 37 ans, qui vit également en Argentine, a déclaré qu'il avait désormais cessé de payer des impôts russes.

"Lorsque vous payez des impôts, vous soutenez l'État et son expansion militaire", a-t-il déclaré. "Je ne paie pas et ne compte pas le faire".