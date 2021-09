La Russie risque de répéter le faux pas de l'Inde en imposant la distribution de dividendes - lobby des entreprises

Un groupe d'entreprises russes a exhorté le gouvernement à reconsidérer son projet de mettre en place un impôt sur les bénéfices basé sur une formule liée aux dividendes et aux investissements précédents dans le pays, affirmant que cela pourrait nuire au climat d'investissement, comme ce fut le cas en Inde.

Le ministère russe des finances a proposé d'augmenter l'impôt sur les bénéfices à partir de 2022 pour les entreprises qui ont dépensé plus en dividendes qu'en dépenses d'investissement au cours des cinq dernières années, ont déclaré à Reuters la semaine dernière des sources au fait des discussions.

Le Premier ministre Mikhail Mishustin rencontrera jeudi des représentants du monde des affaires pour discuter de cette proposition, ont déclaré trois sources à Reuters mercredi.

En mars, le président Vladimir Poutine a exhorté les exportateurs de métaux russes et d'autres grandes entreprises à investir davantage pour le bien du pays.

Poutine voulait probablement parler de la distribution des bénéfices réalisés en 2021, et non au cours des années précédentes, a déclaré Alexander Shokhin, chef de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs, dans une lettre adressée à Mishustin.

La lettre, dont une copie a été vue par Reuters, critique la proposition du ministère des finances dans sa forme actuelle et demande une révision significative du concept.

"La proposition ne favorise pas l'investissement mais est de nature punitive", a déclaré Shokhin dans la lettre, ajoutant que les investisseurs étrangers pourraient la considérer comme un impôt supplémentaire indirect sur les dividendes qu'ils reçoivent des sociétés russes.

"L'introduction par l'Inde d'une taxe sur la distribution des bénéfices aux actionnaires [...] a eu un impact négatif sur le climat d'investissement dans le pays", a ajouté M. Shokhin.

Il a refusé de faire des commentaires lorsqu'il a été contacté par Reuters.

L'Inde avait une taxe sur la distribution des dividendes aux actionnaires par les entreprises, ce qui a affecté le climat d'investissement dans le pays avant qu'elle ne soit supprimée l'année fiscale dernière.

La méthode habituelle de l'Inde, de la Russie et de nombreux autres pays consiste à imposer les actionnaires pour les dividendes qu'ils reçoivent.

L'objectif de la proposition fiscale russe, si elle est approuvée, sera de stimuler l'investissement, et non d'obtenir des recettes budgétaires supplémentaires, a déclaré mardi le ministre des finances Anton Siluanov, ajoutant qu'elle ne concernerait qu'un très petit nombre d'entreprises. (Reportages d'Anastasia Lyrchikova, Darya Korsunskaya, Gleb Stolyarov et Polina Devitt à Moscou ; reportages supplémentaires d'Aftab Ahmed à Delhi ; rédaction de Polina Devitt ; édition de Matthew Lewis)