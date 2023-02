La Russie s'insurge contre la décision de l'ONU sur l'Ukraine, la Chine prépare un "document de position".

L'Assemblée générale de l'ONU, composée de 193 membres, doit voter plus tard cette semaine sur un projet de résolution soulignant "la nécessité de parvenir, dans les meilleurs délais, à une paix globale, juste et durable", conformément à la Charte fondatrice des Nations Unies.

L'Ukraine et ses partisans espèrent renforcer l'isolement diplomatique de la Russie en cherchant à obtenir des votes positifs de près des trois quarts de l'Assemblée générale, afin d'égaler - sinon de faire mieux - le soutien reçu par plusieurs résolutions l'année dernière.

Le projet de texte verrait à nouveau l'Assemblée générale exiger de Moscou le retrait de ses troupes et demander l'arrêt des hostilités. Les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes, mais ont un poids politique.

"Même l'arrêt éventuel des hostilités sans une incitation claire à des négociations significatives ainsi qu'à la rectification des problèmes à l'origine de la crise n'apportera pas de solution durable", a écrit l'ambassadeur russe aux Nations unies, Vassily Nebenzia, dans une lettre adressée aux États membres de l'ONU lundi, vue par Reuters.

"Il n'y a aucune mention de 'dialogue' ou de 'négociations'", a-t-il ajouté à propos du projet. "Si le texte reste déséquilibré et anti-russe comme il l'est actuellement, nous demandons aux États membres de voter contre."

LE "DOCUMENT DE POSITION" DE LA CHINE

Un plan de paix proposé par le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy l'année dernière appelle à la restauration de l'intégrité territoriale et à sa réaffirmation par la Russie conformément à la Charte des Nations unies, ce qui, selon Zelenskiy, "ne relève pas des négociations."

Il exige également un retrait des troupes russes et la cessation des hostilités.

L'allié russe, la Biélorussie, a suggéré mardi des amendements au projet de résolution de l'ONU, vus par Reuters, notamment "la prévention d'une nouvelle escalade du conflit en alimentant les parties en armes létales." Selon les diplomates, il est peu probable que ces amendements soient adoptés.

Les États-Unis et leurs alliés ont fourni à l'Ukraine des milliards de dollars d'armes. Les États-Unis ont accusé l'Iran et la Corée du Nord de fournir des armes à la Russie et ont déclaré samedi qu'ils étaient préoccupés par le fait que la Chine envisageait de fournir une "assistance létale" à la Russie.

La Chine a déclaré lundi que les États-Unis n'étaient pas en mesure de faire des demandes à Pékin. La Chine et la Russie ont annoncé un partenariat "sans limites" peu avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine.

L'ambassadeur chinois à l'ONU, Zhang Jun, a déclaré mardi aux journalistes que la Chine publierait probablement dans les jours qui viennent un "document de position" sur l'Ukraine qui "reflétera principalement les positions cohérentes de la Chine sur cette question".

"Nous ne l'avons jamais appelé plan de paix. C'est un document de position", a déclaré Zhang. "Nous continuerons à insister sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les pays. Nous insistons sur le fait que les pays doivent tenir compte des préoccupations de sécurité des uns et des autres."

"Principalement, nous appellerons à la paix, au dialogue, au règlement pacifique", a-t-il ajouté.