La Russie se tourne vers la Chine pour obtenir des micropuces destinées aux cartes bancaires nationales très demandées

Les sanctions occidentales imposées à la Russie suite à son invasion de l'Ukraine ont coupé Moscou du système financier mondial et de près de la moitié de ses 640 milliards de dollars de réserves d'or et de devises étrangères.

Oleg Tishakov, membre du conseil d'administration du National Card Payment System (NSPK), a déclaré que la Russie est confrontée à une pénurie de micropuces car les fabricants asiatiques suspendent leur production dans le cadre d'une pandémie de coronavirus et les fournisseurs européens ont cessé de coopérer avec Moscou suite aux sanctions.

"Nous recherchons de nouveaux fournisseurs de micropuces et [avons] trouvé un couple en Chine, avec un processus de certification en cours", a déclaré Tishakov lors d'une conférence mardi, sans donner plus de détails.

Certaines des plus grandes banques russes n'ont plus accès au système mondial de messagerie bancaire SWIFT, et les cartes de paiement internationales Visa et MasterCard ont cessé de desservir les comptes russes à l'étranger. La connexion de Mir à Apple Pay a été supprimée le mois dernier.

La NSPK a émis plus de 2 millions de cartes Mir entre fin 2021 et mars, selon les calculs de Reuters basés sur les données du système, l'encours total des cartes s'élevant désormais à 116 millions.

Toutes les grandes banques russes ont fait état d'une demande accrue pour cette carte nationale, que certaines émettent désormais en co-marquage avec la société chinoise UnionPay, un système de paiement alternatif à Visa et MasterCard pour les achats des Russes à l'étranger.

Les cartes Mir sont également acceptées par certaines banques en Turquie, au Vietnam, en Arménie, en Ouzbékistan, au Belarus, au Kazakhstan, au Kirghizistan, au Tadjikistan et dans les régions séparatistes géorgiennes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie.