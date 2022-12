La Russie tente de se procurer des missiles balistiques en Iran, selon la Grande-Bretagne

Woodward a également déclaré que depuis le mois d'août, l'Iran avait transféré des centaines de drones - également connus sous le nom de véhicules aériens sans pilote (UAV) - à la Russie, qui les avait utilisés pour "tuer des civils et cibler illégalement des infrastructures civiles" en Ukraine.

L'Iran nie avoir fourni les drones à Moscou, et la Russie a nié que ses forces aient utilisé des drones iraniens pour attaquer l'Ukraine.

"La Russie tente maintenant d'obtenir davantage d'armes, notamment des centaines de missiles balistiques", a déclaré M. Woodward aux journalistes.

"En retour, la Russie propose à l'Iran un niveau sans précédent de soutien militaire et technique. Nous craignons que la Russie ait l'intention de fournir à l'Iran des composants militaires plus avancés, ce qui permettra à l'Iran de renforcer sa capacité d'armement", a-t-elle ajouté.

Les missions iranienne et russe auprès des Nations Unies n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'Iran a promis de fournir à la Russie des missiles surface-surface, en plus d'un plus grand nombre de drones, ont déclaré à Reuters deux hauts responsables iraniens et deux diplomates iraniens en octobre.

Les États-Unis ont déclaré mercredi qu'ils avaient constaté la fourniture continue de drones iraniens à la Russie, mais que Washington n'avait pas vu de preuves que l'Iran avait transféré des missiles balistiques à la Russie pour les utiliser contre l'Ukraine.

Mme Woodward s'est exprimée en amont d'une réunion du Conseil de sécurité qui se tiendra plus tard vendredi, à la demande de la Russie, sur les armes issues du conflit ukrainien qui, selon la Russie, "tombent entre les mains de bandits et de terroristes" ailleurs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Elle a également déclaré que la Grande-Bretagne était "presque certaine que la Russie cherche à s'approvisionner en armes auprès de la Corée du Nord (et) d'autres États lourdement sanctionnés, alors que leurs surstocks diminuent de façon palpable".

Les Nations Unies examinent les "informations disponibles" concernant les accusations selon lesquelles l'Iran aurait fourni des drones à la Russie, a déclaré le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un rapport présenté au Conseil de sécurité en début de semaine, alors qu'il fait face à la pression occidentale pour envoyer des experts en Ukraine afin d'inspecter les drones abattus.

La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, les États-Unis et l'Ukraine affirment que la fourniture de drones de fabrication iranienne à la Russie viole une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU de 2015 consacrant l'accord sur le nucléaire iranien.

La Russie soutient qu'il n'y a pas de mandat pour que Guterres envoie des experts de l'ONU en Ukraine pour enquêter sur l'origine des drones.

M. Guterres a déclaré dans le dernier rapport que le transfert de drones ou de missiles balistiques - d'une portée de plus de 300 km - de l'Iran vers un autre pays nécessiterait l'approbation préalable du Conseil de sécurité de l'ONU.