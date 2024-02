Les troupes russes en Ukraine utilisent des milliers de terminaux de communication par satellite Starlink fabriqués par SpaceX d'Elon Musk, a déclaré le chef du renseignement militaire ukrainien au Wall Street Journal dans une interview publiée jeudi.

Le lieutenant général Kyrylo Budanov a déclaré que les troupes russes communiquent via le système Starlink "depuis assez longtemps" et ont acquis les terminaux auprès d'entreprises privées russes qui les ont achetés à des intermédiaires.

Selon lui, ces intermédiaires livrent les équipements à la Russie par l'intermédiaire de pays voisins, notamment d'anciennes républiques soviétiques.

L'agence de M. Budanov a déclaré à Reuters lundi que les troupes russes communiquaient via Starlink sur leurs lignes de front, mais n'a pas précisé dans quelle mesure les terminaux étaient utilisés.

L'Ukraine s'appuie largement sur Starlink. L'année dernière, elle a déclaré qu'environ 42 000 terminaux étaient utilisés par l'armée, les hôpitaux, les entreprises et les organisations humanitaires, le Pentagone contribuant à financer l'accès des forces ukrainiennes.

L'ambassade de Russie et SpaceX n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Starlink a déclaré qu'elle ne faisait pas d'affaires en Russie ou avec la Russie. La société n'a pas répondu à un courriel en début de semaine lui demandant si elle pouvait exclure catégoriquement l'utilisation du système par les troupes russes en Ukraine.

Le brigadier Ben Barry, retraité de l'armée britannique, a déclaré à Reuters que si les forces russes utilisaient Starlink, leurs communications seraient plus sûres et plus difficiles à pirater pour l'Ukraine et ses alliés.