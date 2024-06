La Russie va envoyer du matériel militaire et des instructeurs supplémentaires au Burkina Faso afin d'aider ce pays d'Afrique de l'Ouest à renforcer ses capacités de défense et à lutter contre le terrorisme. C'est ce qu'ont déclaré mercredi les médias d'État russes en citant le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Le Burkina Faso, dirigé par des militaires depuis le coup d'État de 2022, a accueilli des contingents de la force mercenaire Wagner, dont le fondateur, Evgeniy Prigozhin, a été tué dans un accident d'avion en août dernier.

"Dès les premiers contacts entre nos pays après l'arrivée au pouvoir du président (Ibrahim) Traoré, nous nous sommes engagés très étroitement dans tous les domaines de coopération, y compris le développement des liens militaires et militaro-techniques", a déclaré M. Lavrov, cité par l'agence de presse TASS, lors d'une visite au Burkina Faso.

"Je ne doute pas que grâce à cette coopération, les dernières poches de terrorisme sur le territoire du Burkina Faso seront détruites", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dans la capitale Ouagadougou.

M. Lavrov a effectué une série de visites en Afrique depuis le début de la guerre en Ukraine, alors que la Russie, frappée par les sanctions occidentales, cherche de nouveaux partenaires commerciaux et tente de rallier les pays en développement à sa vision d'un "monde multipolaire" qui ne serait plus dominé par les États-Unis et les anciennes puissances coloniales européennes.

Les liens sécuritaires croissants de la Russie avec l'Afrique, notamment avec des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger où des chefs militaires ont pris le pouvoir à la suite de coups d'État, sont une source d'inquiétude pour les États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux.

Par ailleurs, l'agence de presse RIA a rapporté mercredi que le géant russe de l'aluminium Rusal était en négociation avec le gouvernement de la Sierra Leone pour l'obtention d'une concession minière de bauxite.

Rusal est déjà présent en Guinée, pays voisin.

Le ministre des mines de la Sierra Leone a fait ces commentaires en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

RIA a également rapporté, sans fournir de détails, que le principal producteur russe de diamants, Alrosa, prévoyait des discussions avec la Sierra Leone.