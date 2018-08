Par rapport aux précédentes prévisions, le rouble va être légèrement plus faible et les sorties de capitaux plus élevées au cours des 12 prochains mois en raison des nouvelles sanctions américaines et de la situation plus générale des marchés émergents, a-t-il dit.

La mauvaise récolte céréalière et la faiblesse du rouble vont aussi amener le ministère à relever ses prévisions d'inflation, a ajouté Maxime Orechkine.

(Denis Pinchuk; Bertrand Boucey pour le service français)