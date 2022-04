La Russie va soutenir son économie à hauteur de 32,3 Mds$

La Russie prévoit de dépenser plus de 2 500 milliards de roubles, soit 32,3 Mds$, pour soutenir son économie visée par des sanctions occidentales sans précédent, a déclaré mardi le ministre des finances Anton Siluanov. La Russie est confrontée à une inflation galopante et à une fuite des capitaux, tout en étant aux prises avec un possible défaut de paiement de sa dette après que l'Occident a imposé des sanctions sévères pour punir le président Vladimir Poutine d'avoir envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février.

"Au total, le soutien financier du plan dépasse 2,5 trillions de roubles. Cela inclut les allocations budgétaires, le Fonds de la richesse nationale et les incitations fiscales que nous avons adoptées", a déclaré M. Siluanov lors d'une réunion du gouvernement mardi.

Cette année, la Russie pourra consacrer environ 6 000 milliards de roubles au financement des dépenses budgétaires et au remboursement de la dette, après avoir suspendu la règle budgétaire qui permettait de verser dans les caisses de l'État les recettes supplémentaires provenant des exportations de pétrole et de gaz, a indiqué mardi le groupe de réflexion Higher School of Economics (HSE).

Mais ce chiffre pourrait être sensiblement inférieur si d'éventuelles sanctions venaient à affecter la capacité de la Russie à vendre du pétrole et du gaz à l'étranger, a ajouté la HSE.