La SCPI Coeur de Régions, gérée par Sogenial Immobilier, vient d’acquérir un immeuble de bureaux d’une surface de 1.901 m2 et de 77 places de parking, situé au 2 impasse Henri Pitot à Toulouse. Dans le cadre de baux fermes, l’actif est totalement loué à des locataires de premier rang : AFTRAL, (organisme de formation professionnel en transports et logistiques), et à McDonald’s France.