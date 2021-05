La SCPI Eurion s'appelle désormais Corum Eurion

Le 30 janvier 2020, Corum a complété son offre d'épargne immobilière en lançant Eurion, une SCPI européenne à capital variable. Aujourd'hui, Corum annonce le changement de nom d'Eurion, qui est désormais commercialisée sous le nom de Corum Eurion. Elle complète l'offre de SCPI de Corum L'Épargne aux côtés de Corum Origin, lancée en 2012 et investie dans toute la zone euro, et Corum XL, commercialisée depuis 2017 et permettant d'investir également en dehors de la zone euro.



Corum Eurion est une SCPI dont la stratégie est d'utiliser les cycles des marchés plutôt que de les subir, en identifiant des opportunités d'investissement. Les immeubles de son patrimoine sont loués à des entreprises aux activités diversifiées (commerce, technologies de l'information, …).