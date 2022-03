La SCPI Eurovalys annonce sa plus importante acquisition en Allemagne, à Düsseldorf 23/03/2022 | 15:06 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La SCPI Eurovalys, gérée par la société de gestion de portefeuille Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM), a annoncé l’acquisition d’un immeuble de bureaux à Düsseldorf, pour un montant hors droit de plus de 100 millions d'euros. Cette nouvelle opération est la plus importante acquisition réalisée par la SCPI. L’acquisition lui permet également de déployer une partie significative des capitaux collectés sur les derniers mois de l’année 2021 et sur le début d’année 2022.



L'actif, construit en 2009, se situe au Nord de la ville de Düsseldorf, à proximité directe de l'aéroport international. De nombreuses entreprises de dimension nationale et internationale sont implantées dans cette zone d'activité tertiaire qui est en plein développement avec de nombreuses implantations à venir.



L'actif est composé d'un bâtiment central en forme de W, d'une surface locative totale de 31 626,52 mètres carrés, et d'un bâtiment attenant de 700 places de parking.



La propriété est entièrement louée à deux locataires de renommée internationale possédant une très bonne note de solvabilité : Telefónica Deutschland, le leader allemand des opérateurs téléphoniques et TK Elevator, filiale de ThyssenKrupp, spécialisé dans la conception d'ascenseurs et d'escalators. La durée moyenne restante des baux est d'environ 6 ans.





© AOF 2022 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue