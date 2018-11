Il n’a jamais été simple de placer efficacement son argent. Faute de connaissances suffisantes ou tout simplement de temps, de très nombreux épargnants ne réalisent pas les bons choix et finissent par s’en mordre les doigts. Au-delà des innombrables sollicitations dont ils font l’objet, il est difficile de séparer le bon grain de l’ivraie. Un placement adéquat pour une personne ne le sera pas pour son voisin. Il importe donc de réaliser du sur-mesure. Cela ne coûte pas plus cher et, sans sortir des sentiers battus pour rechercher des placements exotiques porteurs d’indéniables risques, il est possible de trouver ce qui est bon pour soi.Pour ce faire, il convient de sérier ses besoins : perception de revenus complémentaires ? constitution d’un patrimoine ? transmission de ce dernier ? autant de questions qui nécessitent des réponses claires avant de se lancer. Le plus souvent, ces problématiques sont cumulatives au cours d’une vie. À chaque âge, les besoins sont différents et les réponses doivent être adaptées. C’est pour cela qu’il ne faut pas rester seul et qu’il est nécessaire d’être conseillé, et conseillé efficacement. Chacun son métier et la gestion de patrimoine sera efficace.Avec un rendement net de 4,43 % en 2017, sans compter une revalorisation au cas par cas du prix de parts, les sociétés civiles de placement immobilier ont damé le pion aux livrets et aux contrats d’assurance-vie en euros. Du côté de l’immobilier détenu en direct, à la hausse de la fiscalité locale et à celle des assurances, s’ajoutent de fortes contraintes en matière de gestion. Au-delà d’un certain âge, et même lorsque l’on est plus jeune, il n’est jamais agréable de consacrer énormément de temps à la gestion de son patrimoine immobilier.C’est pour cela qu’en achetant des parts de SCPI de rendement, vous déléguez tous les soucis de gestion à la société de gestion qui a créé et qui assure la gestion de la SCPI dont vous détenez des parts. Vous pouvez donc tranquillement profiter des fruits de votre investissement immobilier et penser à autre chose.Vous pouvez également optimiser votre placement en achetant vos parts à crédit ou en démembrement temporaire de propriété. Vous pouvez, et c’est plus simple que ce que l’on pourrait le croire, réduire à néant votre Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) avec de judicieux conseils. Ainsi que le précise Grégorie Moulinier, l’un des associés fondateurs de La Centrale des SCPI, la plateforme leader de la distribution de parts de SCPI en France : « Les SCPI, connues également sous le vocable d’épargne immobilière assistée, sont le couteau suisse de l’immobilier. Chacun peut profiter des multiples avantages qu’elles offrent avec un investissement de départ raisonnable. »Il est vrai que quelques milliers d’euros suffisent pour commencer à se constituer un patrimoine assis sur la pierre. Ce dernier pourra avantageusement augmenter au fur et à mesure de vos capacités d’épargne. La pierre-digitale est donc compatible avec toutes les bourses. Elle est aussi compatible avec toutes les envies.La mutualisation offerte par les SCPI vous permet de devenir propriétaire d’une partie d’un patrimoine de plusieurs centaines de millions d’euros voire de plusieurs milliards d’euros pour les plus grosses SCPI de rendement. La capitalisation des SCPI dépasse 50 milliards d’euros. Il en existe près de 180 gérées par une petite trentaine de sociétés et les plus anciennes de la place ont plus de cinquante ans d’existence. C’est dire si cet investissement immobilier a su traverser les époques et les soubresauts économiques.Concrètement, pour que votre argent vous rapporte - les meilleures SCPI délivrent un rendement annuel net de frais oscillant autour de 6 % - la société de gestion se met en quête des meilleurs investissements immobiliers. L’immense majorité des SCPI de rendement investissent dans de l’immobilier dit tertiaire, c’est-à-dire celui qui n’a pas de lien avec l’immobilier d’habitation. Le choix est très large : commerces, bureaux, murs d’hôtels, entrepôts, crèches, établissements de santé, campings, écoles privées… il y en a pour tous les goûts et certaines SCPI sont spécialisées commegérée par Euryale tandis que d'autres sont davantage diversifiées comme la SCPI Vendôme Régions de la société de gestion Norma Capital.Depuis quelques années, les sociétés de gestion ont fait de la zone euro leur terrain de chasse afin de trouver les meilleurs investissements immobiliers. L’Allemagne, représentée entres autres par la, se taille la part du lion mais les Pays-Bas sont également bien représentés. De manière générale, de très nombreux pays de la zone euro sont les réceptacles de l’épargne française. C’est dire si les SCPI conquièrent peu à peu l’Europe et qui sait… peut-être également le monde un jour prochain.Le meilleur moyen d'être certain de ne pas se tromper consiste à faire appel à des professionnels, à des spécialistes dont c'est l'unique métier. Avec, vous comprenez immédiatement le type de produit d'investissement qui est distribué. Tous les rapports annuels et tous les bulletins trimestriels rédigés par les sociétés de gestion sont lus et analysés par les consultants afin de trouver les meilleures SCPI.Ces chasseurs d'opportunités immobilières vont plus loin en dénichant pour leurs clients le meilleur crédit SCPI et en assurant un service après-vente inégalé tout au long de la détention des parts. Ainsi, ils apportent une aide précieuse pour remplir les déclarations d'impôt. Cette prestation est particulièrement utile lorsque les SCPI ont investi en dehors de nos frontières. Pour être certain de savoir mixer les meilleures SCPI du marché pour vous constituer un portefeuille de SCPI équilibré, pour trouver seul le meilleur crédit SCPI et pour identifier une contrepartie pour acheter des parts de SCPI en démembrement temporaire de propriété, ayez recours aux spécialistes de La Centrale des SCPI. Nous laissons le mot de la fin à Lionel Benhamou, l'un des associés fondateurs de La Centrale des SCPI : « Tout comme les SCPI sont un ovni de l'épargne immobilière, La Centrale des SCPI est un ovni du conseil en investissement immobilier, à savoir une structure vraiment innovante à mi-chemin entre le conseil digital et le conseil physique. Une FinTech nouvelle génération qui mets l'humain au cœur du process. A La Centrale des SCPI, un robot ne délivrera jamais seul un conseil patrimonial sans contrôle de nos experts » A La Centrale des SCPI, un robot ne délivrera jamais seul un conseil patrimonial sans contrôle de nos experts »Retrouvez les 3 questions que nous avons posées à la SCPI Vendôme Régions de la société de gestion Norma Capital.