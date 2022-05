La SEC accuse une entreprise de Floride de fraude dans des investissements liés à l'introduction en bourse (IPO)

La U.S. Securities and Exchange Commission a poursuivi vendredi une société de Floride qui, selon elle, a levé au moins 410 millions de dollars en promettant frauduleusement à des investisseurs l'accès à des sociétés privées qui avaient le potentiel de faire des offres publiques initiales.

Dans une plainte civile déposée au tribunal fédéral de Manhattan, la SEC a également demandé un gel des actifs contre StraightPath Venture Partners LLC et ses trois fondateurs, afin de protéger les investisseurs et de mettre un terme à ce qu'elle a appelé une "fraude continue".

La SEC a déclaré que StraightPath présentait ses véhicules d'investissement comme un moyen pour les investisseurs ordinaires de posséder des actions pré-IPO "très convoitées" et difficiles à trouver dans des sociétés telles que le fabricant de hamburgers à base de plantes Impossible Foods et l'échange de cryptomonnaies Kraken.

Mais la SEC a déclaré que la société basée à Jupiter, en Floride, n'avait souvent pas les actions nécessaires pour soutenir les investissements, qu'elle effectuait des paiements de type "Ponzi" à certains investisseurs et qu'elle mélangeait de manière inappropriée les actifs des investisseurs et de la société.

Elle a également déclaré que StraightPath a facturé des "frais exorbitants et non divulgués", permettant aux fondateurs Michael Castillero, Francine Lanaia et Brian Martinsen et au gestionnaire de fonds Eric Lachow de se payer environ 75 millions de dollars et à leurs agents de vente près de 48 millions de dollars.

StraightPath n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires au nom de tous les défendeurs. Il n'est pas clair si certains d'entre eux ont des avocats.

Selon les documents judiciaires, StraightPath a recueilli les 410 millions de dollars auprès de plus de 2 200 investisseurs dans au moins 14 pays entre novembre 2017 et février 2022, date à laquelle elle a convenu avec la SEC de cesser de solliciter de nouveaux investissements.

La SEC a déclaré que les fonds StraightPath détiennent plus de 200 millions de dollars de titres mais sont à court de 14 millions de dollars d'actions pré-IPO pour sept sociétés, dont Impossible Foods et Kraken.

L'affaire est SEC v StraightPath Venture Partners LLC et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-03897. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; édition par Matthew Lewis)