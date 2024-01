La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accepté de retarder un procès civil contre Terraform Labs et son cofondateur Do Kwon, accusés d'avoir orchestré une fraude de 40 milliards de dollars en crypto-monnaies, afin que M. Kwon puisse être extradé et comparaître.

Dans un document déposé lundi au tribunal fédéral de Manhattan, la SEC a déclaré qu'un ajournement "modeste" du procès du 29 janvier était justifié, sur la base des déclarations de l'avocat de M. Kwon selon lesquelles ce dernier souhaitait assister au procès, avait accepté d'être extradé du Monténégro et pourrait être aux États-Unis à la mi-mars.

Elle s'est également opposée à la tenue de procès distincts pour Terraform et Kwon, estimant que les affaires étaient pratiquement identiques et que la tenue de deux procès obligerait inutilement les dénonciateurs et les investisseurs individuels ordinaires à témoigner deux fois.

Le juge de district Jed Rakoff décidera s'il y a lieu de déplacer la date du procès. La SEC avait demandé la date du 15 avril pour tenir compte de conflits de calendrier.

L'avocat de M. Kwon a demandé un report au moins jusqu'au 18 mars et a déclaré lundi qu'il ne demanderait pas d'autres ajournements même si M. Kwon n'était pas en mesure de se présenter à la nouvelle date.

L'affaire découle de l'effondrement de TerraUSD, un "stablecoin" conçu pour maintenir un prix constant de 1 dollar, et de Luna, un jeton plus traditionnel étroitement lié à TerraUSD.

Les deux crypto-monnaies ont perdu environ 40 milliards de dollars ou plus lorsque TerraUSD, en mai 2022, s'est avéré incapable de maintenir son ancrage à 1 dollar.

La SEC a déclaré que Terraform et Kwon ont trompé les investisseurs sur la stabilité de TerraUSD et sur la façon dont une application de paiement mobile coréenne populaire utilisait la blockchain Terraform pour régler les transactions.

Le mois dernier, M. Rakoff a jugé que Terraform et Kwon avaient violé la loi américaine en omettant d'enregistrer TerraUSD et Luna.

M. Kwon fait également l'objet de poursuites pénales aux États-Unis et d'une demande d'extradition de la part de son pays d'origine, la Corée du Sud. Il a été arrêté au Monténégro en mars dernier.

L'affaire est la suivante : SEC v Terraform Labs Pte Ltd et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 23-01346. (Reportage de Jonathan Stempel à New York Rédaction de Matthew Lewis)