La Securities and Exchange Commission américaine a déclaré vendredi qu'elle avait accusé le cabinet comptable Prager Metis, qui a précédemment effectué des travaux d'audit pour le groupe FTX, de centaines de violations de l'indépendance de l'auditeur.

Entre décembre 2017 et octobre 2020, Prager Metis a ajouté de manière inappropriée des dispositions d'indemnisation aux lettres de mission adressées aux clients pour plus de 200 audits et autres travaux, a déclaré la SEC. Cela a empêché le cabinet d'avoir l'indépendance requise par la loi, a déclaré le régulateur.

Les avocats du cabinet comptable international n'ont pas répondu immédiatement aux appels à commentaires.

Même après que les associés principaux du cabinet ont été informés du problème, Prager Metis a continué à signer des lettres de mission contenant ces dispositions, a déclaré la SEC.

Prager Metis était l'un des auditeurs du groupe FTX, selon un document déposé au tribunal. La bourse de crypto-monnaies FTX a déposé son bilan fin 2022 et le gouvernement américain a ensuite accusé l'entreprise, son fondateur et ses principaux dirigeants d'un vaste système de fraude. Le procès du fondateur Sam Bankman-Fried commence la semaine prochaine.

La plainte de la SEC contre Prager Metis CPAs et sa société de services professionnels a été déposée devant le tribunal de première instance du district sud de la Floride.

L'agence a déclaré qu'elle demandait une injonction et des pénalités, entre autres, et que son enquête sur Prager Metis se poursuivait.