La SEC américaine conseille les sociétés publiques sur la divulgation des impacts des cryptomonnaies

Dans des conseils aux entreprises publiques, la Securities and Exchange Commission (SEC) a détaillé les informations que les entreprises peuvent être tenues de partager avec leurs investisseurs, notamment si les entreprises ont des expositions financièrement importantes à des contreparties qui ont déposé leur bilan ou sont devenues insolvables.

Les sociétés publiques sont déjà tenues par la loi de divulguer aux investisseurs les informations financièrement importantes, mais la SEC publie fréquemment des directives à l'intention des entreprises sur la manière dont elles doivent aborder l'exposition aux événements majeurs.

Les orientations de jeudi interviennent après des mois de turbulences sur les marchés des crypto-monnaies et l'effondrement récent des grandes sociétés de crypto-monnaies FTX et BlockFi Inc.