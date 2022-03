La SEC américaine déclare que les dispositifs de garde de crypto-monnaies doivent être traités comme des responsabilités

Les directives de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis s'appliqueraient à une série d'entités cotées, y compris les bourses de cryptomonnaies et les entreprises traditionnelles telles que les courtiers de détail et les banques qui fournissent de plus en plus de services de cryptomonnaies et détiennent des actifs numériques pour le compte de toute une série de clients.

Alors qu'il existe une norme bien établie en vertu des règles comptables pour la sauvegarde des actifs traditionnels pour le compte de clients, il n'y a pas de norme explicite pour la sauvegarde des actifs crypto et les entreprises divergent dans leur traitement de ces arrangements.

Dans ses orientations, la SEC a déclaré qu'il existe des risques technologiques, juridiques et réglementaires "importants" liés à la sauvegarde des crypto-actifs et que, par conséquent, ils devraient être reflétés comme un passif dans les bilans des entreprises.

"Les mécanismes technologiques soutenant la façon dont les crypto-actifs sont émis, détenus ou transférés, ainsi que les incertitudes juridiques concernant la détention de crypto-actifs pour d'autres personnes, créent des risques accrus importants... y compris un risque accru de perte financière", a écrit la SEC.

Les entreprises devraient également divulguer "la nature et le montant" des crypto-actifs qu'elles sont chargées de détenir, avec des divulgations distinctes pour chaque crypto-actif important, et toute vulnérabilité résultant de la concentration dans ces activités.

Les crypto-actifs sous-jacents doivent être comptabilisés à leur juste valeur, a déclaré la SEC.

Les plates-formes et les portefeuilles de cryptomonnaies continuent de subir des violations majeures, les pirates informatiques ayant volé cette semaine des cryptomonnaies d'une valeur de 615 millions de dollars au projet de blockchain Ronin.

En outre, les régulateurs américains restent indécis sur la façon de traiter les cryptomonnaies, les régulateurs discutant encore de nouvelles règles sur la façon dont les banques devraient traiter les actifs numériques.