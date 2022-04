La SEC américaine dévoile des règles pour mieux superviser l'exécution des swaps fondés sur la sécurité

Les propositions de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) répondraient à un mandat de la loi de réforme financière Dodd-Frank, adoptée à la suite de la crise financière mondiale de 2007-2009, afin d'apporter une surveillance plus claire au marché opaque des produits dérivés de plusieurs milliards de dollars, a déclaré l'agence.

Les mesures, qui font l'objet d'une consultation publique, obligeraient les plates-formes connues sous le nom de "swaps execution facilities" (SEF) à s'enregistrer auprès de la SEC et verraient l'agence réglementer plus étroitement les plates-formes qui négocient des swaps basés sur des titres.

Le paquet de propositions de mercredi, connu sous le nom de Regulation Swaps Execution, permettrait de mieux harmoniser les règles de la SEC avec une règle similaire mais plus large introduite par la Commodities Future Trading Commission (CFTC).

Alors que la CFTC supervise tous les contrats financiers dans lesquels deux contreparties acceptent d'échanger ou de "swaper" des paiements l'une avec l'autre suite à des changements de taux d'intérêt ou de prix des matières premières, les règles de la SEC se concentreraient sur les swaps basés sur un titre ou un swap de défaut de crédit.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que ces règles viseraient à rapprocher les acheteurs et les vendeurs grâce à une tarification transparente et pré-négociation, réduisant ainsi le risque sur le marché, et protégeraient en fin de compte les investisseurs.

Les nouvelles propositions de la SEC verraient les SEF mettre en œuvre une version de l'exigence dite d'exécution des transactions - et son application transfrontalière - qui rend illégal le fait de s'engager dans une transaction de swap à moins qu'elle ne soit d'abord soumise pour compensation à une organisation de compensation de produits dérivés.

Cette mesure vise à atténuer les conflits d'intérêts dans les SEF basés sur des titres, les bourses et les organismes de compensation nouvellement enregistrés et favoriserait la concurrence et l'intégrité du marché, a déclaré la SEC.

Les mesures ne s'appliqueraient pas aux plateformes déjà enregistrées auprès de la SEC en tant qu'organisme de compensation et à celles dont les opérations sont conçues pour favoriser l'exactitude des évaluations de fin de journée, a-t-elle ajouté.