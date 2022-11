La SEC américaine envisage d'intenter une action contre SolarWinds au sujet de ses cyberdéclarations

La société basée à Austin, au Texas, a également déclaré dans un dépôt auprès de la SEC qu'elle a provisoirement accepté de payer 26 millions de dollars pour régler un procès d'actionnaires concernant les divulgations de cybersécurité de l'éditeur de logiciels avant une violation massive.

SolarWinds n'a pas admis d'actes répréhensibles dans le règlement, qui doit être approuvé par un juge.

La société a été au centre d'une crise de cybersécurité en décembre 2020, après que des pirates aient compromis les mises à jour du logiciel SolarWinds et les aient utilisées pour accéder aux données de milliers d'entreprises et de bureaux gouvernementaux qui utilisaient ses produits. Le gouvernement américain a attribué le piratage à la Russie.

SolarWinds a déclaré jeudi qu'elle avait reçu un avis Wells de la SEC alléguant que la société avait violé la loi américaine sur les valeurs mobilières "en ce qui concerne ses divulgations de cybersécurité et ses déclarations publiques, ainsi que ses contrôles internes et ses contrôles et procédures de divulgation."

Bien qu'un avis Wells ne signifie pas nécessairement que les destinataires ont violé une quelconque loi, la SEC envoie cette lettre aux entreprises lorsqu'elle envisage d'engager une action coercitive à leur encontre.

SolarWinds a déclaré qu'elle répondrait à l'avis, et "maintient que ses divulgations, ses déclarations publiques, ses contrôles et ses procédures étaient appropriés."

Un porte-parole de la SEC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les investisseurs ont poursuivi SolarWinds en 2021, alléguant que la société et deux cadres ont vanté publiquement les mesures de cybersécurité tout en donnant la priorité à la réduction des coûts et aux bénéfices pour les deux plus grands investisseurs de SolarWinds.

L'affaire est Bremer v. SolarWinds Corp et al, No. 21-cv-00002, U.S. District Court, Western District of Texas.