La SEC américaine inflige une amende de 20 millions de dollars à la société affiliée chinoise de Deloitte pour des violations d'audit

Jeudi, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a infligé une amende de 20 millions de dollars à la filiale chinoise de Deloitte, l'un des quatre grands cabinets d'experts-comptables, pour avoir laissé certains clients, y compris des sociétés étrangères cotées en bourse aux États-Unis, effectuer leur propre travail d'audit.

Pendant plusieurs années, la filiale chinoise de Deloitte a demandé à certains clients de sélectionner leurs propres échantillons à tester et de préparer des documents qui donnaient l'impression que Deloitte-Chine avait testé les états financiers et les contrôles internes des clients, alors qu'il n'y avait aucune preuve qu'elle l'avait fait, a déclaré la SEC.

Les auditeurs sont des gardiens essentiels sur les marchés financiers, les émetteurs et les investisseurs comptant sur eux pour examiner de manière critique et indépendante les états financiers des émetteurs, identifier toute inexactitude importante dans ceux-ci et les approuver lorsqu'ils sont exempts d'erreurs importantes.

"Nous constatons que Deloitte-China n'a pas du tout respecté les exigences d'audit professionnel dans de nombreux audits de composants d'opérations chinoises d'émetteurs américains et dans les audits de sociétés chinoises cotées sur les bourses américaines", a déclaré Gary Gensler, président de la SEC.

"Les investisseurs sur les marchés américains devraient être protégés et avoir confiance dans les chiffres financiers d'une entreprise, que l'émetteur soit étranger ou national."

L'action coercitive de la SEC souligne la nécessité pour le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) de pouvoir inspecter les cabinets d'audit chinois, a déclaré Gensler.

Les inspections du PCAOB aident à identifier les faiblesses des processus de contrôle de la qualité des cabinets, qui étaient au centre de l'action coercitive de la SEC contre Deloitte-China.

Le mois dernier, un accord entre la Chine et les États-Unis a permis aux régulateurs américains, pour la première fois, d'inspecter les cabinets d'audit basés en Chine qui auditent les sociétés cotées à New York, atténuant ainsi un conflit d'audit qui menaçait de chasser plus de 200 sociétés chinoises des bourses américaines.

Deloitte a signalé d'elle-même les violations commises par sa filiale chinoise au PCAOB en 2019, dès qu'elle en a eu connaissance, a déclaré un responsable de la SEC. (Reportage de John McCrank ; édition de Chizu Nomiyama)