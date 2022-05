La SEC américaine prolonge la période de commentaires sur la proposition relative au risque climatique

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a prolongé lundi jusqu'au 17 juin la période de commentaires publics sur sa proposition historique visant à obliger les sociétés cotées aux États-Unis à divulguer une série de risques liés au climat et aux émissions de gaz à effet de serre.

Gary Gensler, qui dirige l'agence qui réglemente Wall Bourse, a déclaré que la SEC a prolongé la date limite en réponse à "l'intérêt significatif" d'un large éventail d'investisseurs, d'émetteurs, de participants au marché et d'autres parties prenantes. La période initiale de commentaires publics sur la proposition a expiré en avril.

D'éminents républicains ont accusé la SEC d'outrepasser son autorité avec la règle proposée. Le groupe d'affaires de la Chambre de commerce des États-Unis a promis de combattre certaines parties du plan.

L'agence a également rouvert pour 30 jours sa période de commentaires publics sur des propositions distinctes visant à renforcer les divulgations des conseillers de fonds privés et à étendre les plateformes de négociation du Trésor.

Les groupes d'entreprises ont critiqué Gensler au sujet des fenêtres initiales de 30 jours de la période de commentaires de l'agence pour ces mesures et d'autres, en disant que la période de commentaires était trop courte pour proposer des opinions sur des changements de règles aussi ambitieux.

"La SEC bénéficie grandement de l'écoute du public sur les changements réglementaires proposés", a déclaré Gensler dans un communiqué.

En novembre, Gensler a déclaré que la SEC envisagerait de nouvelles règles de surveillance pour certaines plates-formes de négociation de bons du Trésor américain, une mesure visant à stimuler la transparence et la concurrence.En février, le chien de garde a proposé des réglementations renforcées destinées à examiner de près la façon dont les conseillers en fonds privés facturent des frais aux investisseurs et mesurent la performance des fonds.

En mars, la SEC a dévoilé sa proposition de règle sur le climat, en réponse à la demande des investisseurs de disposer d'informations cohérentes sur la manière dont le changement climatique affectera les performances financières des entreprises dans lesquelles ils investissent.

La proposition de règle de la SEC s'inscrit dans le cadre des efforts du président Joe Biden pour se joindre aux efforts mondiaux visant à éviter les catastrophes liées au climat.

"Des commentateurs aux opinions diverses ont fait remarquer qu'ils bénéficieraient d'un délai supplémentaire pour examiner ces trois propositions, et je suis heureux que le public ait plus de temps pour fournir des commentaires réfléchis", a ajouté M. Gensler.

Lundi, Chris Iacovella de l'American Securities Association a déclaré que son groupe était heureux de voir la SEC prolonger brièvement la période de commentaires, mais le groupe souhaiterait 90 jours supplémentaires.

"C'est toujours un délai inadéquat pour que le peuple américain puisse mener tout type d'analyse économique complète sur les coûts potentiels de ces règles combinées ou sur la manière dont elles auront un impact sur les investisseurs de détail, la capacité des entreprises à lever des capitaux, l'intégrité du marché et le risque systémique", a-t-il déclaré. (Reportage de Katanga Johnson à Washington ; édition par Will Dunham et David Gregorio)