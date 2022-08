La SEC américaine propose des règles pour atténuer les conflits liés aux accords de gouvernance des agences de compensation

Selon la proposition de l'organisme de surveillance de Wall Bourse, les chambres de compensation enregistrées divulgueraient plus de détails sur la composition du conseil d'administration, les administrateurs indépendants et les comités de nomination et de gestion des risques, entre autres détails, a déclaré l'agence.

"Je pense que ces règles aideraient à construire des chambres de compensation plus transparentes et plus fiables, a déclaré Gary Gensler, président de la SEC, dans une déclaration sur la proposition, qui remplacerait deux mesures connexes proposées à la suite des crises financières mondiales de 2009-2010, mais qui n'ont jamais été adoptées.

"Cela contribuerait à son tour à rendre nos marchés plus résilients, à protéger les investisseurs et à renforcer la confiance dans nos marchés", a déclaré M. Gensler.