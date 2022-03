La SEC américaine publie de nouvelles directives pour les courtiers et les conseillers sur les recommandations d'investissement

Les directives clarifient les obligations des courtiers et des conseillers en vertu de la norme fiduciaire des conseillers en placement de la SEC, en vigueur depuis longtemps, et de la règle du règlement sur le meilleur intérêt, adoptée en 2019.

Un point essentiel est de savoir combien les courtiers et les conseillers doivent divulguer dans les cas où ils peuvent avoir des conflits d'intérêts. Les entreprises d'investissement proposent souvent des comptes de courtage et des comptes de conseil, mais les règles régissant ces deux types de comptes diffèrent. Les conseillers doivent placer les intérêts des clients avant les leurs, tandis que les courtiers doivent uniquement croire que les recommandations conviennent aux clients.

La SEC veut s'assurer que les conseillers et les courtiers tiennent compte des alternatives et des coûts, qu'ils traitent les conflits d'intérêts et qu'ils mettent en œuvre des politiques et des procédures pour faire des recommandations.

"Les entreprises peuvent avoir un conflit d'intérêts important si le type de compte qui est le plus rentable pour elles, par exemple, n'est pas le type de compte qui convient le mieux (à un) investisseur particulier", a déclaré un responsable de la SEC.

La SEC, dirigée par les républicains, a finalisé le Reg BI en 2019 dans ce qui a été largement considéré comme une victoire pour Wall Bourse après sa bataille de 10 ans sur la réglementation de l'industrie du conseil en investissement. Elle a repoussé une proposition plus onéreuse du ministère du Travail.

Les groupes de consommateurs ont critiqué le Reg BI pour être trop vague dans sa définition du "meilleur intérêt" tout en ne traitant pas tous les conflits, y compris les paiements plus élevés que les courtiers reçoivent pour vendre des produits plus chers à négocier.

La mesure adoptée mercredi par la SEC, désormais dirigée par des démocrates, vise à combler certaines de ces lacunes, selon les analystes.