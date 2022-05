C'est le signe que les détaillants risquent d'avoir encore plus de problèmes dans un contexte d'inflation galopante et de hausse des prix de l'essence. Les goûts des consommateurs évoluant rapidement, de nombreux détaillants se retrouvent maintenant avec un surplus de marchandises, ce qui fait grimper les coûts.

Costco Wholesale Corp a déclaré que ses stocks avaient augmenté de 26 % au cours de son troisième trimestre fiscal, qui s'est terminé le 8 mai, incluant "quelques centaines de millions de dollars" de marchandises supplémentaires pour les fêtes de fin d'année et étant "un peu lourds" en petits appareils électroménagers et en articles ménagers.

Chez Gap Inc, un pic de 34% des stocks a été causé par de mauvaises ventes chez Old Navy et des délais de transit plus longs pour les marchandises, a déclaré jeudi la directrice financière Katrina O'Connell.

De même, le PDG de Macy's, Jeff Gennette, a évoqué cette semaine un "déséquilibre" des stocks. "Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement se sont relâchées", ce qui fait qu'elle a reçu des marchandises d'outre-mer plus tôt "que prévu", a-t-il déclaré. Pendant ce temps, les consommateurs ont changé leurs habitudes d'achat, achetant moins d'articles pour la maison tout en s'arrachant des vêtements et d'autres marchandises pour des occasions particulières.

Les stocks moyens des détaillants aux États-Unis augmentent à un rythme plus rapide que la croissance des ventes, selon une recherche de Citi sur les résultats du premier trimestre de 18 détaillants au 22 mai. Chez 11 des 18, les stocks ont augmenté de 10 points de pourcentage de plus que les ventes, selon l'analyste de Citi Paul Lejuez. Il s'agit de l'écart le plus important depuis avant le début de la pandémie de coronavirus, illustrant une tendance qui a débuté en mars 2022.

Pendant la crise de la chaîne d'approvisionnement, les grands détaillants se sont lancés dans des achats frénétiques, en se chargeant d'une gamme de marchandises et en augmentant les investissements dans les marchandises afin d'avoir suffisamment de marchandises en stock pour les acheteurs qui ont beaucoup d'argent.

Mais les mouvements des détaillants se sont retournés contre eux, selon les cadres et les analystes. Avec l'inflation galopante et la flambée des prix du carburant, les acheteurs se sont repliés assez rapidement, achetant moins de vêtements, de téléviseurs et d'appareils électroménagers à forte marge.

Ce scénario incite les détaillants comme Walmart et Macy's à éliminer les stocks excédentaires en accordant des rabais sur un plus grand nombre d'articles et en proposant des promotions plus importantes, un mouvement qui éroderait les marges. Le PDG de Walmart, Doug McMillon, a déclaré lors de sa conférence téléphonique sur les résultats qu'il avait commencé des baisses de prix "agressives" pour encourager les ventes de certains articles à marge élevée, notamment les vêtements.

MARCHANDISES EXCÉDENTAIRES

Comme l'inflation a fait grimper les prix de tout, des téléviseurs au dentifrice, les consommateurs à faible revenu ont freiné leurs dépenses, selon Walmart et Target.

Les acheteurs aux revenus plus élevés ont fait preuve de résilience, s'arrachant des costumes, des robes et des chaussures et dépensant davantage en services, selon les données économiques et les résultats des détaillants qui s'adressent aux ménages plus aisés.

La rétention de marchandises excédentaires s'avère coûteuse à mesure que les coûts d'entreposage augmentent. Les magasins et centres de distribution de Walmart avaient 32 % de marchandises en plus, Target avait 43 % de marchandises en plus par rapport à l'année précédente et Best Buy avait 9 % de marchandises en plus au premier trimestre, ont indiqué les détaillants. Macy's a déclaré lors de sa conférence téléphonique sur les bénéfices que les stocks ont augmenté de 17 % par rapport à la même période en 2021.

Le directeur financier de Macy's, Adrian Mitchell, a déclaré jeudi que le fait que les consommateurs se détournent rapidement des "catégories pandémiques" et reçoivent les articles plus tôt que prévu, en raison d'un relâchement de la chaîne d'approvisionnement, a entraîné une hausse des stocks. Il a prévu que les marges brutes de Macy's au deuxième trimestre atteignent les niveaux de 2019.

Certains prévoient que de nombreux détaillants commenceront cette année à pratiquer davantage de rabais pour écouler les invendus. Le directeur financier de Macy's a mis en garde contre "un environnement promotionnel élevé", par exemple.

Les données de la société de recherche StyleSage montrent que les grands magasins de niveau intermédiaire, tels que Macy's et Kohl's, ont intensifié leurs promotions de prix à la mi-mai, les appliquant à 57 % des articles.

Dans la catégorie des vêtements, les détaillants ont mis en place des remises sur 36% des articles à la mi-mai, contre 32% sur l'ensemble du mois d'avril, selon StyleSage. Le rabais moyen est toutefois resté stable à 12 % depuis janvier.

Kohl's a proposé huit promotions au cours de la deuxième semaine de mai, contre trois au cours de la période de l'année précédente, selon les recherches de Jane Hail Associates.

De même, Walmart proposait jusqu'à 65 % de réduction sur les articles les mieux notés et jusqu'à 25 % de réduction sur les articles technologiques et les articles pour la maison pendant la semaine du 9 mai. À la même période l'année dernière, les offres sur les produits technologiques ne représentaient que 10 % et les offres sur les produits pour la maison ne concernaient que des articles limités.