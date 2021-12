La SEC américaine rejette les fiducies de bitcoins Valkyrie et Kryptoin.

Dans un avis daté de mercredi, le régulateur des marchés a déclaré que les deux propositions de cotation et de négociation des actions du Valkyrie Bitcoin Fund et du Kryptoin Bitcoin ETF Trust n'ont pas été approuvées car elles ne répondaient pas à sa norme.

"(Ces propositions) ne répondent pas à la norme d'être conçues pour prévenir les actes et pratiques frauduleux et manipulateurs et pour protéger les investisseurs et l'intérêt public", a déclaré la SEC.

En octobre, la SEC a approuvé deux fonds basés sur des contrats à terme sur bitcoin, le ProShares Bitcoin Strategy ETF et le Valkyrie Bitcoin Strategy ETF, qui ont fait leurs débuts à la Bourse le même mois.

Cependant, le régulateur n'a pas encore accepté de demande pour un ETF bitcoin au comptant. Le mois dernier, la SEC a rejeté une demande de création d'un fonds spot bitcoin de VanEck, et le 17 décembre, elle a reporté une décision sur une proposition similaire de Grayscale Bitcoin Trust.

Les ETF sont des outils d'investissement qui suivent des paniers d'actions et sont devenus populaires en raison de leurs frais réduits. Un ETF Bitcoin, qui offre une exposition à la monnaie numérique, vise à éviter les tracas liés à l'achat de la cryptomonnaie auprès d'une bourse et à la gestion des clés privées.

Les groupes industriels et les bourses cherchent depuis longtemps à obtenir l'approbation de la SEC sur ces produits.

Le président démocrate de la SEC, Gary Gensler, et les défenseurs des investisseurs s'inquiètent toutefois de ce qu'ils considèrent comme un manque de contrôle et de surveillance réglementaires, qui accroît le potentiel de fraude et de manipulation, ont-ils déclaré.