La SEC américaine va créer un nouveau bureau pour les dépôts de crypto-monnaies

Le "Office of Crypto Assets" et le "Office of Industrial Applications and Services" rejoindront sept bureaux existants au sein du département de la Securities and Exchange Commission (SEC) qui s'occupe des dépôts de divulgation des sociétés.

"En raison de la croissance récente des industries des actifs cryptographiques et des sciences de la vie, nous avons constaté la nécessité de fournir un soutien plus important et plus spécialisé", a déclaré Renee Jones, directrice de la Division of Corporation Finance, dans un communiqué.

Les cryptomonnaies et autres actifs numériques ont gagné en popularité ces dernières années et sont de plus en plus imbriqués dans le système financier réglementé, ce qui oblige les décideurs à surveiller les risques dans un secteur largement non réglementé.

En 2022, la demande de crypto-monnaies a fortement chuté, car le sentiment de risque mondial a été mis à mal par la crise ukrainienne, le resserrement agressif des politiques monétaires et une inflation élevée depuis des décennies.

Des allégations de blanchiment d'argent contre certaines entreprises de crypto-monnaies ainsi que des violations des données des consommateurs aux États-Unis, le plus grand marché des actifs numériques, ont également affecté la demande.