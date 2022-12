La SEC américaine va voter sur des propositions qui pourraient remanier les transactions de Wall St.

Les changements potentiels comprennent de nouvelles règles qui exigeraient que les ordres d'actions de détail négociables soient envoyés aux enchères avant d'être exécutés, une nouvelle norme pour les courtiers afin de montrer qu'ils obtiennent les meilleures exécutions possibles pour les ordres des clients, et une baisse des incréments de négociation et des frais d'accès aux bourses, a déclaré la SEC.

"Il s'agit de favoriser une plus grande concurrence, une plus grande transparence et une plus grande efficacité sur le marché", a déclaré Gary Gensler, président de la SEC, dans une interview accordée à Yahoo Finance.

Les changements, s'ils sont adoptés, représenteraient le plus grand bouleversement des règles boursières depuis que la SEC a introduit le Regulation National Market System en 2005, qui visait à moderniser et à améliorer un marché de plus en plus fragmenté et largement électronique.

L'organisme de réglementation examinera également s'il convient de proposer d'exiger des courtiers qu'ils fournissent davantage d'informations sur la qualité des transactions de leurs clients, et d'obliger davantage de sociétés à déposer les rapports d'exécution des ordres.

M. Gensler a déclaré qu'il aimerait voir davantage de concurrence pour les ordres d'achat d'actions des particuliers, et que les bourses, qui affichent l'intérêt des clients, et les sites gérés par les courtiers, qui ne le font généralement pas, soient sur un pied d'égalité.

Actuellement, les courtiers de détail envoient la plupart des ordres de clients négociables directement aux courtiers de gros pour qu'ils soient exécutés, tant que le courtier s'aligne sur le meilleur prix disponible sur les bourses américaines ou le dépasse. Les grands teneurs de marché améliorent généralement le meilleur prix d'une fraction de cent. Gensler a critiqué ce modèle comme limitant la concurrence pour les ordres de détail.

Si la SEC vote pour proposer les changements, ils seront soumis à des commentaires publics avant que le régulateur ne vote sur leur adoption.