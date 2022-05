La SEC conclut un accord avec une entreprise de Floride pour une fraude de 410 millions de dollars liée à un IPO

Dans un dépôt de tribunal jeudi, la SEC a déclaré qu'elle avait atteint une "résolution de principe" avec StraightPath Venture Partners LLC, ses trois fondateurs et son gestionnaire de fonds sur la poursuite qu'elle a déposée plus tôt ce mois-ci.

La SEC a déclaré que la société basée à Jupiter, en Floride, présentait ses véhicules d'investissement comme un moyen pour les investisseurs ordinaires de posséder des actions pré-IPO difficiles à trouver dans des sociétés privées, telles que le fabricant de hamburgers à base de plantes Impossible Foods et la bourse de cryptomonnaies Kraken - mais souvent, ils ne possédaient pas réellement les actions.

StraightPath a levé les fonds auprès de plus de 2 200 investisseurs dans 14 pays entre novembre 2017 et février 2022, date à laquelle elle a accepté de cesser de solliciter des investissements.

La commission a déclaré que les frais "exorbitants" de l'entreprise ont permis aux fondateurs Michael Castillero, Francine Lanaia et Brian Martinsen et au gestionnaire de fonds Eric Lachow de se verser environ 75 millions de dollars et à leurs agents de vente près de 48 millions de dollars.

Un avocat de StraightPath et des quatre défendeurs individuels n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La résolution implique la nomination d'un séquestre pour superviser le recouvrement et la distribution des fonds restants et le placement de millions de dollars dans un compte séquestre par trois des défendeurs individuels, a écrit l'avocat de la SEC Lee Greenwood dans une lettre au juge de district américain Lewis Kaplan au tribunal fédéral de Manhattan.

Le règlement est encore soumis à l'approbation de la SEC, attendue pour le 31 mai, a écrit Greenwood.