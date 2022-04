La SEC des États-Unis poursuit une fausse offre publique d'achat de 13,8 milliards de dollars de Textron

Melville ten Cate, 52 ans, et sa société Xcalibur Aerospace Ltd, qui prétendait produire des systèmes d'avions sans pilote à grande vitesse, n'ont "jamais été en mesure de proposer une offre légitime pour Textron", a déclaré la Securities and Exchange Commission (SEC) dans une plainte déposée au tribunal fédéral de Manhattan.

L'organisme de réglementation a déclaré que ten Cate, un citoyen américain vivant alors en Europe, a fait des ouvertures à Textron pendant près de deux ans avant de placer une publicité dans le New York Times du 9 novembre 2020 proposant d'acheter des actions Textron à 60,50 $ chacune, soit une prime de 56 %.

La SEC a également déclaré que dix Cate a faussement prétendu sur le site Web de Xcalibur avoir réuni 11 milliards de dollars de financement, et dans un entretien avec le personnel de la SEC, a fait de fausses déclarations sur le financement et la capacité supposée de Xcalibur à mener à bien l'offre publique d'achat.

Le défendeur n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire. La SEC n'a pas immédiatement répondu à une demande d'informations supplémentaires.

Les actions Textron ont augmenté de 15,9 % après la proposition, que le fabricant de jets d'affaires Beechcraft et Cessna a qualifiée de "fictive". La société basée à Providence, Rhode Island, a déclaré avoir 228,9 millions d'actions à ce moment-là.

La poursuite de mardi demande une amende civile, des restrictions sur les transactions de titres et d'autres remèdes contre dix Cate. Un tribunal britannique a mis Xcalibur en liquidation en juillet dernier, selon la SEC.