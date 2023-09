La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé mardi Concord Management et son propriétaire de ne pas s'être enregistrés auprès des autorités de réglementation alors qu'ils agissaient en tant que conseillers en investissement pour leur seul client, un ancien fonctionnaire russe milliardaire dont le nom n'a pas été dévoilé.

Concord Management LLC de Tarrytown, New York, et son propriétaire Michael Matlin ont agi en tant que conseillers en investissement non enregistrés pour leur client, un ancien fonctionnaire russe ayant des liens apparents avec la Fédération de Russie, a déclaré la SEC dans un communiqué.

Un avocat de Concord et de Matlin n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Plus de 7 milliards de dollars d'actifs appartenant à une seule personne étrangère ont été "activement gérés" sur les marchés américains par une seule société sans contrôle réglementaire, a déclaré la SEC dans ses accusations.