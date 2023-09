La Commission américaine des opérations de bourse (SEC) est en train de finaliser des accords avec environ deux douzaines de sociétés de Wall Street pour résoudre des enquêtes sur des manquements en matière de tenue de registres, ont déclaré deux personnes ayant connaissance de l'affaire.

Les règlements avec les courtiers et les conseillers en investissement constitueraient la dernière mesure d'application de la loi dans le cadre de la répression menée depuis deux ans par la SEC sur l'utilisation de WhatsApp et d'autres applications de messagerie non approuvées par Wall Street, qui a jusqu'à présent rapporté aux régulateurs plus de 2 milliards de dollars d'amendes.

Dans le cadre des accords en cours de finalisation avec la SEC, les entreprises paieraient des amendes, admettraient des actes répréhensibles et s'engageraient à remédier aux lacunes, notamment en engageant des consultants indépendants pour réviser leurs programmes de tenue de registres, ont déclaré les deux sources. L'une d'entre elles a déclaré que certaines entreprises pourraient payer jusqu'à 50 millions de dollars.

La SEC devrait annoncer certains des accords en un seul groupe avant la fin de son exercice fiscal, le 30 septembre, mais les négociations sont fluides, a déclaré une troisième source au fait de la situation.

Les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat parce que les enquêtes de la SEC sont confidentielles, ont déclaré qu'environ deux douzaines d'entreprises étaient concernées, mais Reuters n'a pas pu immédiatement vérifier leurs noms. (Reportage de Chris Prentice et Carolina Mandl ; édition de Michelle Price)