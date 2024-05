Zurich (awp) - La Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB) va proposer Stefan Scheiber comme nouveau membre du conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 30 avril 2025. Le Saint-Gallois est également membre du comité directeur de Swissmem.

Stefan Scheiber bénéficie d'une large expérience de direction dans la technologie et l'industrie, indique mercredi la SGKB dans un communiqué. Il est depuis 2016 le directeur général du groupe technologique Bühler Group et également membre du conseil d'administration depuis 2020. Ce natif de Wil, dans le canton de Saint-Gall, est en outre membre du conseil d'administration de deux autres entreprises industrielles et membre du comité directeur de Swissmem.

Dans le même temps, Adrian Rüesch se retirera du conseil d'administration en raison de la limite d'âge légale, précise le communiqué. Le conseil d'administration restera donc composé de neuf personnes.

