La SNCF a présenté jeudi un bénéfice de 143 millions d'euros pour le premier semestre 2024, soit le sixième résultat net semestriel positif d'affilée, ce qui n'était encore jamais arrivé au groupe ferroviaire.

Son chiffre d'affaires atteint 21,4 milliards d'euros sur la période, en progression de 2,8% par rapport à celui de l'année précédente à taux de change et périmètre constants, grâce à une croissance continue de la fréquentation de ses trains, aussi bien régionaux qu'à grande vitesse.

SNCF Voyageurs, la compagnie qui fait rouler les trains, a transporté 80 millions de personnes en TGV en France et en Europe au premier semestre, soit 7% de plus que l'année dernière.

La fréquentation des TER a elle bondi de 10,8%. "La locomotive sur ce premier semestre, c'est SNCF Voyageurs qui connaît une croissance de son chiffre d'affaires de 8,1%", a souligné le directeur financier du groupe, Laurent Trevisani, lors d'une conférence de presse.

Le chiffre d'affaires de la compagnie atteint 10,1 milliards d'euros, soit près de la moitié du total du groupe SNCF.

Keolis, la filiale de transport public de la SNCF, affiche elle aussi de bonnes performances avec une progression du chiffre d'affaires de 7,8%, à 3,8 milliards d'euros.

"Une augmentation de la fréquentation dans les différents réseaux" et un bilan positif entre les pertes et gains de contrat auprès de collectivités a permis à l'entreprise d'améliorer son chiffre d'affaires, malgré la perte de l'exploitation du métro et des tramways lyonnais.

Cela permet de compenser la moindre performance de Geodis, l'entreprise de logistique qui avait permis à la SNCF de traverser la crise du Covid-19 en limitant ses pertes. Son chiffre d'affaires a reculé de 8,6% en raison d'un environnement économique difficile et du retour à la normale des tarifs de fret.

Geodis améliore malgré tout sa marge qui atteint un ratio de 10,6% avec un chiffre d'affaires à 5,5 milliards d'euros. Le fret ferroviaire enregistre lui des performances en progrès avec +9,5% de chiffre d'affaires pour Rail Logistics Europe.

Fret SNCF, l'entreprise qui a dû céder 20% de son chiffre d'affaires à des concurrents en raison d'aides d'Etat considérées comme illégales par la Commission européenne, a elle aussi amélioré son chiffre d'affaires, malgré l'arrêt du train des primeurs entre Perpignan et Rungis.

Ces bonnes performances permettent à la SNCF de réduire sa dette de 200 millions d'euros, à 24 milliards d'euros.

Le groupe ferroviaire prévoit aussi d'investir une somme record de 11 milliards d'euros sur l'année dans le système ferroviaire. Au premier semestre, 5 milliards ont déjà été déboursés, dont la moitié pour l'entretien et la régénération du réseau.

