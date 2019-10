La SNCF prévoit encore des perturbations lundi dans l'Ouest

(Actualisé avec prévisions pour lundi)

PARIS, 27 octobre (Reuters) - La circulation des trains reste perturbée par un mouvement social en France, avec trois TGV sur 10 prévus sur l'axe Atlantique lundi, au début de la deuxième et dernière semaine des vacances scolaires de la Toussaint.

"En raison d'un mouvement social au centre de maintenance du TGV Atlantique, SNCF prévoit un trafic perturbé sur votre ligne jusqu'au lundi 28 octobre inclus", a annoncé la compagnie ferroviaire sur son site internet.

Dimanche, des perturbations ont affecté le trafic dans l'Ouest et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La circulation des trains avait déjà été très affectée trois jours durant la semaine dernière dans plusieurs régions à cause d'un conflit entre la direction et les syndicats qui évoquent respectivement "une grève sauvage" et l'exercice légitime du droit de retrait.

L'arrêt de travail avait été décidé à la suite d'une collision en Champagne-Ardenne entre un TER et un convoi exceptionnel à un passage à niveau, faisant trois blessés selon la direction de la SNCF et 11 selon les syndicats.

L'agent qui conduisait le train avec 70 passagers à bord et sans contrôleur avait dû gérer seul la situation alors qu'il était légèrement blessé. La SNCF a avancé depuis quelques mesures mais exclu le retour d'un contrôleur dans les trains conçus pour être conduits "en agent seul". (Gilles Guillaume et Elizabeth Pineau)