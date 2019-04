La SNCF souligne de bons chiffres de régularité au 1er trimestre

Paris (awp/afp) - La SNCF s'est félicitée mercredi de bons chiffres de régularité au premier trimestre, "les meilleurs (...) de ces dernières années", qu'elle explique notamment par la montée en puissance du programme H00, visant à faire partir les trains à l'heure.

Au total, le taux de régularité a atteint 89,3% sur les trois premiers mois de l'année, contre 87,1% un an plus tôt.

"Il s'agit d'une performance d'autant plus notable qu'elle s'inscrit dans un contexte de hausse importante du nombre de circulations (...), d'une augmentation du nombre de voyageurs et d'une accélération des chantiers de rénovation du réseau", s'est félicitée la SNCF dans un communiqué.

Pour les TGV, le taux de ponctualité est passé au premier trimestre à 91,4% (+1,8 point sur un an), sa meilleure performance depuis 2014.

Les TER et Transilien réalisent, avec respectivement 92,7% (+1,5 point) et 90,8% (+1,8 point), leurs meilleure performance depuis 2012.

Quant aux Intercités, ils ferment la marche avec un taux de régularité de 82,1% (+3,4 points).

La SNCF considère qu'un TGV ou un Intercités est à l'heure s'il a moins de 5 minutes de retard pour un trajet inférieur à 1 heure 30, de 10 minutes pour un trajet de 1 heure 30 à 3 heures et de 15 minutes pour un trajet supérieur à 3 heures. Pour les TER et Transilien, on prend en compte un retard de 5 minutes.

La direction explique cette embellie par une amélioration de la maintenance du matériel roulant et du réseau, une diminution de l'impact des accidents de personnes ou des heurts d'animaux, l'amélioration des règles d'exploitation et une meilleure gestion des flux en gares et surtout par les premiers fruits du programme H00, qui consiste à faire partir les trains à l'heure prévue, à la seconde près.

En mars, 84,7% des trains sont partis exactement à l'heure, 4 points de plus qu'un an plus tôt, selon la compagnie publique. La ponctualité à 1 minute dépasse 90%.

afp/rp