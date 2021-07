La SSR prend 25 mesures pour protéger l'intégrité du personnel

Berne (awp/ats) - Le Conseil d'administration de la SSR a décidé de "25 mesures concrètes fortes visant à améliorer la protection de l'intégrité de son personnel". L'essentiel d'entre elles devra être opérationnel d'ici la fin de l'année.

Dans le contexte des accusations de harcèlement à la RTS et à la RSI, la SSR s'est fixée comme objectif de faire la lumière sur les cas révélés, mais aussi d'instaurer un changement de culture d'entreprise durable. Ceci commence par la mise en oeuvre rapide d'une série de mesures fortes, 25 au total, décidées par le Conseil d'administration mercredi, a annoncé jeudi l'entreprise dans un communiqué.

La "culture d'entreprise" constitue désormais un objectif stratégique de la SSR. Les progrès réalisés pour la mettre en oeuvre seront mesurés.

Travaux déjà en cours

Dans un premier temps, l'accent sera mis sur des mesures visant à améliorer la protection de l'intégrité personnelle des collaborateurs. Charte pour l'intégrité, code éthique, désignation de deux personnes de confiance internes par région, de médiateurs et bureaux d'enquête externes, formation et sensibilisation figurent entre autres dans ce catalogue.

La mise en oeuvre et le suivi de ces mesures seront assurés par un groupe de travail spécifique national. Il rapportera directement au Conseil d'administration de la SSR et a d'ores et déjà débuté ses travaux.

Trois sources

Le Conseil d'administration de la SSR a décidé de ces mesures en se basant sur trois sources: tout d'abord, l'enquête au niveau national réalisée par la révision interne, chargée de faire la lumière sur les moyens dont disposent les collaborateurs pour dénoncer des situations de souffrance au travail.

Ensuite, le rapport présenté en avril dernier analysant la chaîne de responsabilités à la RTS. Réalisé par les experts Muriel Epard et Stanislas Zuin, il concernait les trois cas de harcèlement publiés par Le Temps fin octobre 2020. Enfin, le groupe de travail s'est appuyé sur l'analyse de témoignages effectuée par le bureau d'avocats Collectif de défense et rendue public ce jeudi.

Les enquêtes avaient été lancées en novembre 2020. Elles faisaient suite aux accusations de harcèlement sexuel à la RTS parues dans le quotidien romand.

ats/jh