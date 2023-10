La Serbie a retiré certaines troupes stationnées près de la frontière avec le Kosovo, après avoir augmenté les effectifs déployés à la suite d'une fusillade dans le nord du Kosovo qui a fait quatre morts, a déclaré lundi le commandant de l'armée, le général Milan Mojsilovic.

Les tensions entre Belgrade et Pristina sont montées en flèche depuis le 24 septembre, date à laquelle la police kosovare a combattu, près du village de Banjska, dans le nord du Kosovo, une trentaine de Serbes armés qui s'étaient barricadés dans un monastère orthodoxe serbe. Trois assaillants et un policier ont été tués.

Ces escarmouches ont suscité une nouvelle inquiétude de la communauté internationale quant à la stabilité du Kosovo, majoritairement albanais, qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008 à la suite d'un soulèvement de guérilla et d'une campagne de bombardements de l'OTAN en 1999, qui a chassé les forces de sécurité serbes.

"La Serbie avait déployé 8 350 soldats près de la frontière avec le Kosovo et les a réduits à 4 500 actuellement", a déclaré M. Mojsilovic.

Il a ajouté que la présence de l'armée dans la zone dite de sécurité terrestre, une bande de 5 kilomètres de large à l'intérieur de la Serbie le long de la frontière avec le Kosovo, était "revenue à la normale".

La Serbie n'a pas "formellement relevé le niveau de préparation" de son armée de 22 500 hommes, a ajouté M. Mojsilovic.

Le Kosovo a demandé samedi à la Serbie de réduire le nombre de ses troupes le long de la frontière, tandis que les États-Unis ont déclaré vendredi qu'ils surveillaient le déploiement militaire serbe, le qualifiant de déstabilisant.

Pristina a accusé la Serbie d'avoir fourni un soutien financier et logistique au groupe qui a combattu la police du Kosovo, ce que Belgrade a démenti.

M. Mojsilovic a déclaré que Milan Radoicic, un homme politique serbe du Kosovo qui a admis avoir pris part aux escarmouches de Banjska, n'avait pas participé à l'entraînement de l'armée.

Les quelque 50 000 Serbes qui vivent dans le nord du Kosovo ne reconnaissent pas les institutions de Pristina et considèrent Belgrade comme leur capitale. Ils se sont souvent heurtés à la police kosovare et aux forces internationales de maintien de la paix, mais les violences de dimanche ont été les plus graves depuis des années.

L'OTAN, qui compte encore 4 500 soldats au Kosovo, a déclaré vendredi qu'elle avait "autorisé des forces supplémentaires pour faire face à la situation actuelle".