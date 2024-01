La Serbie souhaite poursuivre les discussions avec le groupe minier anglo-australien Rio Tinto au sujet de son projet de lithium dans le pays, a déclaré mercredi le président Aleksandar Vucic, ajoutant qu'il devrait également y avoir davantage de discussions publiques sur la question de savoir si le projet doit aller de l'avant.

Belgrade a révoqué en janvier 2022 les licences du projet de lithium Jadar de Rio, d'une valeur de 2,4 milliards de dollars, dans l'ouest de la Serbie, à la suite de protestations massives des défenseurs de l'environnement. S'il est mené à bien, le projet pourrait répondre à 90 % des besoins actuels de l'Europe en lithium et contribuer à faire de l'entreprise l'un des dix premiers producteurs de lithium.

S'exprimant en marge du Forum économique mondial de Davos, M. Vucic a déclaré avoir eu "une conversation difficile" avec des représentants de Rio Tinto plus tôt dans la journée de mercredi.

"Nous sommes confrontés à la question de savoir si la société intentera ou non une action en justice contre nous", a déclaré M. Vucic à des journalistes serbes. "Je leur ai demandé de ne pas prendre de mesures pour protéger leurs intérêts.

En 2021 et 2022, les écologistes serbes ont recueilli 30 000 signatures dans une pétition exigeant que le parlement adopte une législation pour mettre fin à l'exploration du lithium dans le pays.

Les militants écologistes ont averti à plusieurs reprises que les projets miniers aggraveraient la pollution en Serbie, qui est déjà l'un des pays les plus pollués d'Europe.

M. Vucic a déclaré qu'il avait demandé à Rio des garanties concernant les normes environnementales et a ajouté que le prochain gouvernement - qui devrait être formé d'ici au mois de mai à la suite des élections de décembre - devrait se pencher sur la question.

"Rio doit offrir les solutions les plus propres qui puissent être satisfaisantes pour notre peuple, les normes les plus élevées au monde pour la nature et les personnes qui y travailleront", a-t-il déclaré.

Rio Tinto n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La société maintient son engagement dans le projet Jadar, où elle possède toujours les terrains qu'elle a acquis pour le développer.

Pour stimuler la croissance économique et les recettes, le gouvernement serbe a offert des ressources minérales à des investisseurs étrangers, dont le mineur de cuivre chinois Zijin et Rio.