La Sierra Leone déclare qu'elle ne fournira plus de devises aux sociétés minières qui importent du carburant.

La Sierra Leone possède une importante industrie minière, principalement basée sur les diamants, le minerai de fer et les sables minéraux. Les produits extractifs représentent plus de 80 % des recettes d'exportation du pays d'Afrique occidentale.

Le soutien en devises de la Bank of Sierra Leone pour les importations de produits pétroliers a été estimé à 24 millions de dollars au cours du premier trimestre de cette année, et a principalement bénéficié aux sociétés minières et à d'autres utilisateurs commerciaux importants, indique le communiqué estampillé le 11 mai.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu un impact négatif sur l'approvisionnement en pétrole, a déclaré le gouvernement.

"La situation est potentiellement en train de s'aggraver car il existe des preuves que les sociétés minières stockent du carburant diesel, limitant ainsi l'approvisionnement des citoyens ordinaires et des petites entreprises", a-t-il ajouté.

À partir du 1er juin, toutes les grandes sociétés commerciales devront importer directement leur propre carburant ou conclure des contrats basés sur les devises étrangères avec les sociétés de commercialisation du pétrole en Sierra Leone, a-t-il indiqué.