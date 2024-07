La Haute Cour de Sierra Leone a condamné 11 personnes, dont des soldats et des policiers, à de longues peines de prison pour leur rôle présumé dans un coup d'État militaire manqué l'année dernière.

Le 26 novembre, des hommes armés ont attaqué des casernes militaires, une prison et d'autres lieux en Sierra Leone, libérant environ 2 200 détenus et tuant plus de 20 personnes.

Après l'échec de la tentative de coup d'État, 12 personnes ont été inculpées en janvier pour trahison. Lundi, en fin de journée, 11 d'entre elles ont été condamnées à l'unanimité par un jury sur la base de 20 chefs d'accusation, dont trahison, meurtre et utilisation non autorisée d'un uniforme militaire.

Le douzième accusé, Bai Mahmoud Bangura, du parti d'opposition All People's Congress (APC), est jugé séparément en raison de problèmes de santé.

Amadu Koita Makalo, major de l'armée à la retraite et ancien garde du corps de l'ex-président Ernest Bai Koroma, a été condamné à plusieurs peines pour différents chefs d'accusation, allant de 40 à 70 ans de prison, à purger simultanément.

Deux policières ont également été condamnées. L'une d'entre elles, Ramatu Kamanda Conteh, a été condamnée à 30 ans de prison pour avoir hébergé Koita.

Le gouvernement a déclaré que la tentative de coup d'État avait été menée principalement par les gardes du corps de Koroma, qui a ensuite été inculpé pour quatre délits connexes, avant que le gouvernement ne décide de le laisser quitter le pays pour des raisons médicales.

Koroma a condamné la tentative de coup d'État et ses avocats ont qualifié les accusations de "fausses" et de "vendetta politique".

Les tensions se sont ravivées en Sierra Leone, deux décennies après la guerre civile de 1991-2002 qui a fait plus de 50 000 morts.