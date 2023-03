Une vague de soulagement a envahi la Silicon Valley dimanche, après un week-end tendu de réunions de conseils d'administration, de plans de financement d'urgence et d'appels à l'aide, suite à l'intervention des régulateurs pour soutenir la banque éponyme de la région, qui était en difficulté.

Les régulateurs bancaires ont déclaré dimanche soir que les déposants de la Silicon Valley Bank, qui a fermé ses portes vendredi, auraient accès à leurs fonds lundi, apaisant ainsi les craintes que les start-ups aient du mal à payer leurs employés cette semaine. La fermeture de la banque a fait suite à des hausses de taux d'intérêt qui ont pénalisé ses clients et à une tentative de levée de fonds qui a échoué, ce qui a entraîné des retraits de dépôts.

Malgré le soulagement palpable, des questions subsistent quant à l'environnement de financement des startups, qui en étaient venues à compter sur la Silicon Valley Bank pour soutenir des entreprises non éprouvées que les grandes banques évitent. Dimanche, la banque n'avait toujours pas trouvé de repreneur, ce qu'espéraient de nombreuses sociétés de capital-risque et des fondateurs d'entreprises technologiques avides de nouvelles positives.

"C'est un grand pas en avant pour restaurer la confiance dans la communauté des startups. Avant cette décision, de nombreuses startups prévoyaient des mesures d'urgence qui auraient probablement conduit à de nouveaux licenciements et à la mise à pied d'employés. Ces mesures ont apporté la certitude nécessaire que tout le monde pourra payer les salaires lundi", a déclaré Jon Sakoda, fondateur de la société de capital-risque en phase de démarrage Decibel Partners.

La fermeture soudaine de la banque a jeté un froid dans la Silicon Valley, au milieu d'une période par ailleurs morose, marquée par des licenciements dans le secteur de la technologie et un recul des dépenses, les consommateurs ayant resserré leur portefeuille. Les dirigeants d'entreprises, dont beaucoup ont placé tous leurs fonds à la Silicon Valley Bank, se sont rendus sur Twitter et d'autres réseaux sociaux pour demander de l'aide.

Sam Altman, qui dirige OpenAI, connu pour son logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT, fait partie de ceux qui ont répondu à l'appel, proposant un financement d'urgence aux startups pour les aider à surmonter l'incertitude et à payer leurs employés, a rapporté Reuters dimanche.

L'investisseur technologique Asheesh Birla a passé les trois derniers jours à travailler sans relâche, entre les conseils aux entreprises sur la manière de payer les salaires et l'incitation des gens à appeler leur politicien local. Il est très satisfait de la décision du gouvernement fédéral de soutenir les dépôts, mais pas les actionnaires de la banque, a-t-il déclaré.

"Les entreprises ne devraient jamais avoir à s'inquiéter de la sécurité de leurs dépôts", a-t-il déclaré.

Un communiqué commun publié dimanche par les organismes publics américains, notamment le département du Trésor et la Réserve fédérale, indiquait que les contribuables ne supporteraient aucun coût lié aux nouveaux plans concernant la Silicon Valley Bank. Toutefois, les actionnaires et certains créanciers non garantis ne bénéficieront pas des mêmes protections.

M. Birla prévoit que dans les prochains jours, les startups se précipiteront en masse pour ouvrir des comptes dans les grandes banques. Quant aux entreprises qui détiennent des liquidités considérables, il pense que l'on assistera à une recrudescence de l'intérêt pour l'embauche de trésoriers qui s'efforceront de minimiser le montant des liquidités détenues par les entreprises à tout moment.

Jusqu'à présent, la Silicon Valley Bank était une source de financement fiable pour les startups par rapport aux autres banques.

Doktor Gurson, PDG de Rad AI, a déclaré que cette nouvelle représentait un "soupir de soulagement collectif" après avoir passé des jours à s'inquiéter de la manière dont il allait pouvoir payer les salaires de sa startup, qui compte quelque 65 employés. "Pour être honnête, j'ai perdu quelques années de ma vie au cours du week-end. J'ai perdu quelques années de ma vie au cours du week-end, pour être honnête. C'est un peu les montagnes russes".

La saga est loin d'être terminée. Même si Rad AI prévoit de transférer de l'argent sur de nouveaux comptes dans des banques plus importantes, on ne sait pas exactement quand elle pourra accéder à tous les fonds de la SVB.

"Je ne sais pas s'il y a un endroit sûr où aller", a-t-il déclaré. "Je suis encore un peu nerveux à l'idée de ce qui pourrait arriver.

Il a ajouté : "Nous devrons encore évaluer ce que nous faisons pour aller de l'avant".