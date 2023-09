BRATISLAVA, 30 Septembre (Reuters) - Les Slovaques se rendent aux urnes ce samedi pour des élections législatives qui s'annoncent très disputées entre l'ancien Premier ministre de gauche Robert Fico, qui veut stopper l'aide militaire à l'Ukraine voisine, et les libéraux pro-Occidentaux.

Les derniers sondages d'opinion donnent les deux camps au coude-à-coude et le vainqueur sera chargé de former un gouvernement pour remplacer l'administration intérimaire qui dirige depuis mai le pays de 5,5 millions d'habitants.

Les premiers sondages devraient être publiés après la clôture des bureaux de vote, à 22:00 locales (20:00 GMT), et les résultats seront disponibles dans les heures qui suivent.

Une victoire de Robert Fico signifierait que la Slovaquie se joindrait à la Hongrie pour contester le soutien à l'Ukraine prôné par l'Union européenne, alors que le bloc cherche à rester uni dans son opposition à l'invasion russe.

Elle renforcerait en outre le groupe d'États ex-communistes de l'Est dont les gouvernements sont hostiles au libéralisme, alors que des pays comme la Pologne doivent organiser des élections le mois prochain.

Une victoire du parti progressiste (PS) maintiendrait, au contraire, le cap en matière de politique étrangère, qu'il s'agisse du soutien à l'Ukraine ou d'une ligne européenne libérale sur des questions comme le vote à la majorité pour rendre le bloc plus flexible, l'écologie et les droits des communautés LGBTQ+.

"C'est maintenant aux électeurs de décider", a déclaré le leader du PS, Michal Simecka, qui est également vice-président du Parlement européen, après avoir voté dans la capitale, Bratislava.

"J'espère que (...) quel que soit le gouvernement issu de ces élections, il continuera à soutenir l'Ukraine", a-t-il ajouté.

Robert Fico a posté de son côté une vidéo sur Facebook le montrant en train de mettre son bulletin dans l'urne aux côtés de sa mère. Il a dit espérer que "le bon sens" triompherait "afin qu'ils ne nous entraînent pas dans des aventures, qu'elles soient migratoires ou militaires".

Ni le parti de Robert Fico ni le PS ne devraient avoir la majorité, ce qui obligera le gouvernement à s'entendre en fonction des résultats d'une demi douzaine de partis plus petits.

Le parti de centre-gauche Hlas (Voix) de Peter Pellegrini, qui fut Premier ministre de 2018-2020, pourrait arriver troisième, ce qui ferait de lui le faiseur de roi. Il a laissé le champ ouvert tout en déclarant cette semaine que son camp était plus proche de Robert Fico. (Reportage Jan Lopatka à Prague et David W. Cerny à Bratislava avec Radovan Stoklasa à Trencianske Teplice et Jason Hovet à Prague; Version française Elizabeth Pineau)