La Slovaquie déclare qu'elle demandera à être exemptée de tout embargo de l'UE sur le pétrole russe

La Commission européenne prépare un sixième train de sanctions contre la Russie et devrait finaliser ses travaux mardi.

Deux responsables de l'UE ont déclaré lundi que l'exécutif européen pourrait épargner à la Slovaquie et à la Hongrie un embargo sur l'achat de pétrole russe, compte tenu de la dépendance de ces deux pays vis-à-vis du brut russe.

La Slovaquie obtient la quasi-totalité du brut qu'elle importe de Russie, et le pays a déclaré disposer de réserves pour 120 jours.

"S'il est question d'un embargo approuvé sur le pétrole russe dans le cadre d'un nouveau train de sanctions contre la Russie, alors la Slovaquie demandera une exemption", a déclaré le ministère dans une réponse aux questions de Reuters.

Le ministère a déclaré que le traitement de différents types de pétrole n'était pas immédiatement possible et qu'un changement de technologie était difficile financièrement et prenait du temps.

"Nous demandons donc une période de transition plus longue pour le pétrole transporté par oléoduc", a déclaré le ministère.