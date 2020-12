La Société de Gestion AGF Limitée déclare des faits saillants provisoires quant à ses résultats financiers et à ses ventes nettes au quatrième trimestre

TORONTO, 10 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF » ou la « Société ») (TSX : AGF.B) a annoncé aujourd’hui des faits saillants provisoires non audités pour le quatrième trimestre terminé le 30 novembre 2020. Tous les chiffres figurant dans le présent communiqué sont des approximations, en raison de la nature provisoire de ce dernier.



AGF a enregistré des ventes nettes de fonds communs de détail de 82 millions $ pour le mois terminé le 30 novembre 2020. AGF a continué d’enregistrer des ventes nettes en décembre : les ventes nettes au détail s’élevaient à 15 millions $ au 9 décembre 2020.

Pour le quatrième trimestre terminé le 30 novembre 2020, les ventes nettes de fonds communs de placement de détail d’AGF se sont chiffrées à 66 millions $, par rapport à des rachats nets de 181 millions $ à la même période en 2019. Les ventes brutes de fonds communs de placement de détail ont progressé de 35 % d’une année sur l’autre.

Selon les estimations d’AGF, le bénéfice après impôts de sa plateforme d’alternatifs privés passera de 0,01 $ par action au troisième trimestre de 2020 à environ 0,07 $ par action au quatrième trimestre de 2020. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse des rendements d’investissements dans des sociétés en commandite, de même qu’au revenu d’intérêts passifs connexes.

Les frais de vente, les frais généraux et les frais d’administration devraient être conformes aux lignes directrices et atteindre 175 millions $ pour le présent exercice.

« L’année 2020 a été une année difficile, mais en dépit des défis, nous avons continué de travailler dans l’intérêt de nos parties prenantes, a déclaré Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements à AGF. Nous poursuivons notre plan axé sur la clientèle, et ce, au sein de tous les canaux de distribution à l’échelle mondiale, y compris la plateforme de vente au détail et celle d’alternatifs privés. »

AGF publiera ses résultats financiers complets pour le quatrième trimestre de 2020 le mercredi 27 janvier 2021, vers 8 h (HE).

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des alternatifs privés et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de plus de 38 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d’un million d’investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les actionnaires de La Société de Gestion AGF Limitée et les analystes peuvent communiquer avec les personnes suivantes :

Adrian Basaraba

Vice-président et chef des finances

416-865-4203, InvestorRelations@agf.com

Baoqin Guo

Vice-présidente, Finances

416-865-4228, InvestorRelations@agf.com

Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs portant sur la performance financière prévue et les activités de La Société de Gestion AGF Limitée. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui sont par nature prévisionnels et relatifs à des événements ou à des situations futurs, ou comprennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « compter », « planifier », « croire », « juger », « estimer », ou les formes négatives de ces termes et d’autres expressions semblables ou des verbes employés au futur ou au conditionnel. De plus, tout énoncé portant sur la performance financière future (y compris les produits, le résultat ou les taux de croissance), les stratégies commerciales courantes ou les perspectives, le rendement des fonds et nos décisions futures possibles, est considéré comme un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, dont la croissance prévue, les résultats d’exploitation, les perspectives commerciales, le rendement et les occasions d’affaires. Bien que nous considérions ces facteurs et hypothèses comme raisonnables selon les informations disponibles présentement, ils pourraient être erronés. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles et sur les projections d’événements futurs et sont intrinsèquement assujettis, entre autres, aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses à l’égard de notre exploitation, aux facteurs économiques et à l’industrie des services financiers en général. Ils ne garantissent pas les résultats futurs, et les événements et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux présentés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs que nous avons faits en raison, notamment, de facteurs de risque importants, y compris la valeur de notre actif géré, le volume de ventes et de rachats de nos produits de placement, le rendement de nos fonds de placement ainsi que des gestionnaires et des conseillers de portefeuilles, les décisions des clients relatives à la répartition de l’actif, les produits à venir, les niveaux de frais adoptés par la concurrence pour les produits de gestion de placements et l’administration, les échelles de rémunération des courtiers adoptées par la concurrence et la rentabilité de nos activités de gestion de placements, ainsi que de facteurs liés à l’économie, à la politique et au marché en général en Amérique du Nord et à l’échelle internationale, les taux d’intérêt et de change, les marchés des actions mondiales et financiers, la concurrence, la fiscalité, l’évolution des règlements gouvernementaux, les procédures judiciaires ou réglementaires imprévues, les changements technologiques, la cybersécurité, les effets possibles d’une guerre ou d’activités terroristes, l’apparition d’une maladie ayant des répercussions sur l’économie à l’échelle locale, nationale ou internationale (telle que la COVID-19), les catastrophes naturelles et les perturbations touchant les infrastructures publiques, telles que les transports, les communications, l’alimentation en électricité ou en eau potable ou tout autre événement catastrophique et notre capacité de réaliser les opérations stratégiques et de mener à bien l’intégration d’acquisitions et de retenir le personnel clé. Nous tenons à souligner que la liste qui précède n’est pas exhaustive. Le lecteur doit examiner attentivement cette liste et d’autres facteurs et ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres (et déclinons expressément pareille obligation), sauf si les lois applicables l’exigent expressément. Pour plus de détails sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2019.