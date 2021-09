La Société royale du Canada – Nouveaux membres et Collège

OTTAWA, 07 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société royale du Canada (SRC) et ses membres ont élu les nouveaux membres de cette année, et ont désigné la promotion entrante du Collège de la SRC.



Quatre-vingt-neuf ont été élus par leurs pairs au sein des académies des arts, des lettres et des sciences humaines, des sciences sociales et des sciences pour leurs réalisations académiques, scientifiques et artistiques remarquables. La reconnaissance par la Société royale du Canada constitue le plus grand honneur qui puisse être accordé à un individu travaillant dans les domaines des arts, des sciences sociales et des sciences.

La SRC accueille également 51 nouveaux membres du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en arts et en science, qui comprend les meilleurs leaders en milieu de carrière du Canada. Le Collège offre à la SRC une capacité multigénérationnelle d’aider le Canada et le monde à relever les principaux défis et à saisir les nouvelles opportunités présentes dans les domaines émergents.

« Cette année, la Société royale du Canada accueille une cohorte exceptionnelle d’artistes, de chercheurs et de scientifiques, qui ont tous excellé dans leurs disciplines respectives et font honneur au Canada », a déclaré le président de la SRC, Jeremy McNeil.

Le vendredi 19 novembre, 2021, la SRC accueillera des nouveaux membres et des membres du Collège de la SRC, et décernera également des médailles et distinctions pour des réalisations exceptionnelles. Cette année, la cérémonie sera adaptée de manière unique afin de garantir la participation de tous les nouveaux membres, que ce soit depuis leur domicile, de leur campus ou sur place à Montréal. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour découvrir cet éventail étonnant de talent, d'imagination, de discipline et de découverte. Veuillez cliquer ici pour vous inscrire.

Veuillez cliquer ici pour de plus amples informations à propos des nouveaux membres et membres du Collège.

Fondée en 1882, la Société royale du Canada (SRC) comprend les académies des arts, des lettres et sciences humaines et des sciences, ainsi que le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science. La SRC reconnait l’excellence, conseille les gouvernements et la société en général et promeut une culture du savoir et de l’innovation au Canada en partenariat avec d’autres académies nationales dans le monde.



Pour de plus amples informations : Erika Kujawski, Gestionnaire, Communications, La Société royale du Canada, (613) 816-4967, ekujawski@rsc-src.ca ; www.rsc-src.ca ; @RSCTheAcademies