Le gouvernement somalien a demandé qu'il soit mis fin à une mission politique des Nations unies qui l'a conseillé sur la consolidation de la paix, les réformes sécuritaires et la démocratie pendant plus d'une décennie, selon une lettre que le ministre des affaires étrangères a adressée au Conseil de sécurité.

La demande de départ des 360 membres de la Mission d'assistance des Nations unies en Somalie (UNSOLD) à l'expiration de son mandat en octobre a pris la mission par surprise, ont déclaré à Reuters trois fonctionnaires de l'ONU, qui ont demandé à ne pas être nommés.

Confrontées à un conflit permanent depuis 1991, et notamment à une insurrection de deux décennies menée par des militants liés à Al-Qaïda, les autorités somaliennes ont pris des mesures pour rétablir les services et assurer un certain degré de sécurité. Mais ce pays de la Corne de l'Afrique, qui compte 17 millions d'habitants, reste l'un des plus violents et des plus pauvres du monde.

La fin de la mission politique est distincte de la mission de sécurité de l'Union africaine mandatée par les Nations unies, qui compte actuellement au moins 10 000 soldats et qui doit se retirer et passer le relais à l'État somalien d'ici la fin de l'année.

Les trois fonctionnaires de l'ONU ont confirmé l'authenticité de la lettre du 5 mai, qui a circulé sur les médias sociaux jeudi. Les autorités somaliennes n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

UN ÉTAT "PLUS SÛR DE LUI

Dans la lettre, le ministre des affaires étrangères, Aimed Moa Fiji, n'a pas donné de raisons, se contentant de dire que le gouvernement estime "qu'il est maintenant approprié de passer à la phase suivante de notre partenariat".

Un conseiller présidentiel somalien a confirmé l'authenticité de la lettre et a déclaré que la Somalie n'avait plus besoin du soutien des Nations unies pour assurer la coordination avec la communauté internationale, comme c'était le cas sous l'égide de l'UNSOM.

"L'UNSOM a joué un rôle essentiel, mais elle n'a plus d'utilité", a déclaré le conseiller, ajoutant que la mission avait également un coût annuel élevé de 100 millions de dollars.

Matt Bryden, analyste de la Somalie et cofondateur du groupe de réflexion Sahan, a noté que le gouvernement fédéral avait précédemment accusé l'UNSOM d'interférer dans les affaires internes.

Le président Hassan Sheikh Mohamud s'est efforcé de centraliser l'autorité en modifiant la constitution et d'autres réformes, tandis que l'UNSOM a tenté de trouver un équilibre entre l'agenda du gouvernement fédéral et le désir de chaque État de jouir d'une plus grande autonomie, a déclaré M. Bryden.

"Nous devons nous attendre à des initiatives plus affirmées et unilatérales du FGS (gouvernement fédéral de Somalie) en ce qui concerne les révisions constitutionnelles, le fédéralisme et les élections", a déclaré M. Bryden.

Dans une déclaration à Reuters, l'UNSOM a déclaré que la demande de la Somalie était "un témoignage du travail de l'UNSOM en soutien aux autorités somaliennes ces dernières années".

D'autres bureaux de l'ONU, y compris des agences humanitaires, continueront à opérer en Somalie, a déclaré l'UNSOM, qui a été créée en 2013.