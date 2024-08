Les ministres des affaires étrangères de la Somalie et de l'Éthiopie se réuniront à Ankara la semaine prochaine pour discuter des désaccords concernant l'accord portuaire qu'Addis-Abeba a signé avec la région sécessionniste du Somaliland au début de cette année, a déclaré le ministre turc des affaires étrangères, Hakan Fidan.

La Turquie joue actuellement le rôle de médiateur entre les voisins d'Afrique de l'Est, dont les liens se sont distendus en janvier lorsque l'Éthiopie a accepté de louer 20 km de côtes au Somaliland, en échange de la reconnaissance de son indépendance.

Mogadiscio a qualifié l'accord d'illégal et a riposté en expulsant l'ambassadeur éthiopien et en menaçant d'expulser les milliers de soldats éthiopiens stationnés dans le pays pour aider à combattre les insurgés islamistes.

Les ministres des affaires étrangères somalien et éthiopien se sont rencontrés à Ankara le mois dernier, en compagnie de M. Fidan, pour discuter de leurs désaccords et ont convenu d'organiser un nouveau cycle de négociations.

Lors d'une conférence de presse à Istanbul, M. Fidan a déclaré qu'un deuxième cycle de négociations entre la Somalie et l'Éthiopie se tiendrait à Ankara la semaine prochaine.

L'annonce de M. Fidan intervient une semaine après sa visite à Addis-Abeba, où il a rencontré le premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed.

"Nous avons discuté de ces questions en détail avec le premier ministre Abiy", a déclaré M. Fidan.

"Les tensions entre la Somalie et l'Éthiopie prendraient fin avec l'accès de l'Éthiopie aux mers via la Somalie, à condition que l'Éthiopie reconnaisse l'intégrité territoriale et la souveraineté politique de la Somalie.

Ces dernières années, la Turquie est devenue un proche allié du gouvernement somalien. Ankara a construit des écoles, des hôpitaux et des infrastructures et a offert des bourses aux Somaliens pour qu'ils étudient en Turquie.

En 2017, la Turquie a ouvert sa plus grande base militaire à l'étranger à Mogadiscio. Plus tôt cette année, la Turquie et la Somalie ont signé un accord de défense et de coopération économique.

Ankara s'apprête également à envoyer un soutien naval dans les eaux somaliennes après que les deux pays ont convenu qu'Ankara enverrait un navire d'exploration au large des côtes somaliennes pour prospecter le pétrole et le gaz.