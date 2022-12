La Somalie rejette la "revendication illégale" de Genel Energy concernant les permis pétroliers

Le Somaliland a revendiqué son indépendance de la Somalie en 1991 et a été largement pacifique alors que le reste du pays est aux prises avec trois décennies de guerre civile, mais ses dirigeants n'ont pas réussi à obtenir une large reconnaissance internationale.

Dans une déclaration, le ministère somalien du pétrole a déclaré qu'il "rejette catégoriquement la prétention de Genel Energy plc à posséder des droits pétroliers dans les régions du nord de la Somalie et demande à Genel Energy plc de cesser sa prétention illégale à posséder des droits pétroliers".

Le ministère du pétrole a déclaré qu'il était la seule institution légalement autorisée à accorder des permis en Somalie.

"Toute autorisation accordée en violation des lois et règlements de la Somalie est illégale et serait considérée comme nulle et non avenue", a déclaré le ministère du pétrole.

Les responsables de Genel Energy et du Somaliland n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La société, qui est cotée à la Bourse de Londres, a ajouté le Somaliland à son portefeuille d'exploration en 2012, et a signé un accord d'amodiation avec OPIC Somaliland Corporation pour un bloc à la frontière éthiopienne l'année dernière, selon son site Web.

Au début du mois, Genel a déclaré que son étude géotechnique au Somaliland était terminée.

"Cela fournit les données à partir desquelles planifier les principaux travaux de génie civil, qui doivent commencer dans la nouvelle année", a-t-elle écrit sur Twitter le 15 décembre.

Les découvertes d'hydrocarbures en Ouganda et au Kenya et les énormes découvertes de gaz au Mozambique et en Tanzanie ont attisé l'intérêt des investisseurs pour d'autres parties du potentiel d'hydrocarbures de l'Afrique de l'Est.

En octobre, la Somalie a signé un accord d'exploration pétrolière portant sur sept blocs offshore avec la société Coastline Exploration, basée aux États-Unis.