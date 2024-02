La Sonatrach algérienne fournira du gaz naturel à la société allemande VNG - Ministère algérien de l'énergie

Le 08 février 2024 à 17:44 Partager

La société nationale algérienne de pétrole et de gaz Sonatrach et la société allemande VNG ont signé un contrat commercial pour que le pays nord-africain fournisse du gaz naturel à l'Allemagne, a déclaré le ministère algérien de l'énergie dans un communiqué jeudi. (Reportage d'Enas Alashray et Yomna Ehab ; Rédaction d'Elaine Hardcastle)